人民网北京11月11日电 （记者王连香）中国汽车工业协会发布数据显示，10月，汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，环比分别增长7.2%和8.7%，同比分别增长3.6% 和7%。

1至10月，汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比分别增长1.9%和2.7%，汽车产量增速较1至9月收窄0.01个百分点，销量增速扩大0.36个百分点。

10月，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。

1至10月，新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的39.6%。

中国汽车工业协会分析，伴随政策累积效应持续显现，叠加车企及经销商年底冲刺，有助于汽车消费需求持续释放，预计后两个月，车市仍将保持向上走势。

(责编：王连香、吕骞)

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