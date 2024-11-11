人民网北京11月11日电 （记者杜燕飞）“今年是奥的斯扎根中国的40周年。40年来，我们感受到了中国市场的重要性，对奥的斯在中国的长期发展充满信心。”第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，奥的斯中国区总裁罗小莉在做客人民网《人民会客厅·进博时刻》访谈节目时表示，本届进博会，奥的斯聚焦城市更新和智慧城市建设，展示了中国研发中心研发的产品，推动经济社会高质量发展。

罗小莉介绍，目前，中国正从城市化向智慧化发展并推动城市更新，这对于公司在中国发展提供了更大机遇。中国的创新环境也对公司提出了更高要求，奥的斯全球最大的研发中心位于上海，奥的斯北方研发中心去年在天津成立。

谈及数字化技术对企业的发展，罗小莉认为，数字化的核心是全方位提升乘客、客户及员工的体验。目前，公司大部分电梯已通过物联网技术实现与云端的连接。通过对数据分析，能够实施预测性维保。从产品角度来看，探索智能电梯与各类系统的深度融合，减少乘客等候时间，提升电梯运行效率。从服务层面来看，优化应用程序，为现场技术人员提供工具，助力工作更高效、更便捷。

“数字技术正引领着互联电梯未来发展方向。我们要持续加大对创新投入，提出更多解决方案。在智慧城市蓝图中，互联系统间的数据传输将实现无缝衔接，而电梯将融入日常生活中，这有助于我们进一步探索和优化智慧城市发展中的资源配置。”罗小莉说。

当前，中国正在大力推进大规模设备更新和消费品以旧换新。谈及如何以科技创新助力城市更新，罗小莉说，随着时间推移，电梯和自动扶梯需要按照最新的技术标准进行升级，以提高运行安全性、可靠性和效率。

“在今年进博会上，我们发布了智能电梯Otis Electric 7000，用于住宅电梯的现代化升级更新。例如，能有效阻止电动自行车进入电梯，减少潜在安全隐患。”罗小莉介绍。

罗小莉表示，对于商业建筑、基础设施和地铁站电梯，提出了扶梯“桁架保留式”现代化更新解决方案，即保留自动扶梯结构，对关键部件进行更换和升级，在非工作时间或深夜施工，尽量减少对运营或乘客的影响。对于中国6层及以下的老式住宅楼，提出了在现有建筑上加装新电梯的解决方案，提供模块化钢结构安装，提升人们生活质量，尤其是为老年人带来便利。

(责编：杨曦、吕骞)

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