1至10月我国汽车产销量同比分别增长1.9%和2.7%
2024年11月11日17:01 | 来源：新华网
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新华社北京11月11日电（记者高亢）记者11日从中国汽车工业协会获悉，今年1至10月，我国汽车产销量达2446.6万辆和2462.4万辆，同比分别增长1.9%和2.7%，汽车产销量保持同比稳步增长。
“进入10月，国家以旧换新政策对汽车消费拉动效应明显，多地车展与促销活动如火如荼，企业新车型密集投放，推动车市热度持续走高。”据中汽协副秘书长陈士华介绍，10月我国汽车产销量达299.6万辆和305.3万辆，环比分别增长7.2%和8.7%，同比分别增长3.6%和7%。
中汽协数据显示，1至10月，我国新能源汽车产销量达977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的39.6%。
“伴随政策累积效应持续显现，叠加车企及经销商年底冲刺，有助于汽车消费需求持续释放。”陈士华预测，今年最后两个月车市有望继续保持向上走势。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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