“作为首批深耕中国神经介入领域的跨国医疗企业，美敦力的目标不仅仅是企业发展，更是不忘初心，践行对于中国脑血管疾病患者的长期承诺。”近日，美敦力中国区神经介入运营部副总裁徐黎霞来到第七届中国国际进口博览会的现场做客“人民健康会客厅”，并围绕美敦力在神经介入领域的创新成果以及助力中国神经介入发展的相关情况进行了分享。

图为美敦力神经介入业务展台（受访者供图）

“今年是美敦力第7次亮相进博会。作为进博会的‘全勤生’，7年来美敦力借助进博窗口向大众展示了我们在神经介入科技创新领域的重大进展。近距离和各界朋友交流，也加速我们落地中国，扩面提速，以满足患者对高质量医疗服务的需求。”徐黎霞介绍说，今年是美敦力深耕中国的35周年，也是美敦力神经介入与中国神经介入同行携手共进的第21年。从颅内取栓支架第一次亮相至今，进博平台见证了美敦力在生产工艺、材料科学领域的纵深拓展和持续推动临床诊疗技术进步的努力。美敦力也在进博平台携手更多的行业伙伴，连接更多广泛的合作。

徐黎霞说，美敦力在神经介入领域急性缺血性脑卒中、颅内动脉瘤、脑血管畸形和硬脑膜动静脉瘘等疾病的诊疗领域有着丰富的产品线并不断迭代出新。在今年的进博会，美敦力带来了临床研究成果液态栓塞疗法的脑膜中动脉栓塞术（MMEA）；在产品方面，美敦力展出了血流导向密网支架产品Pipeline Shield，这是一款通过表面改性技术来改善性能的血流导向密网支架产品。

“从第一届进博会Solitaire颅内取栓支架首次参展，到今年我们国产取栓支架系列登上进博展台，每一年的进博都有新的体验和收获，美敦力神经介入创新科技从登上展台到走近患者，进博平台起到了非常重要的作用。”徐黎霞表示，借助进博展台，美敦力得以携手各方合作伙伴，将创新疗法、技术和高质量的产品展示给公众，共同促进中国脑卒中防治的进步。

徐黎霞认为，美敦力神经介入是与中国神经介入行业共同成长起来的。深耕中国的二十年间，美敦力神经介入已推出超过35款创新产品，全面覆盖缺血性脑卒中和出血性脑卒中。作为耕耘中国神经介入的外资企业，美敦力致力于引进先进疗法和技术，在产品品质上精益求精。“神经介入作为美敦力少数在中国拥有独立研发团队和专门生产基地的细分领域，更多专门为中国患者定制的国产产品、更多‘In China for Global’将会在未来两三年内上市。”徐黎霞说。

“除了不断引进全球领先的创新疗法，上市更多国产化新品，满足市场需要之外，美敦力深知对于脑血管疾病诊疗更关键的还是在于救治流程和诊疗技术。”徐黎霞介绍，为此，美敦力为推动标准化脑卒中救治流程和临床诊疗技术的普及投入了大量时间和资本。搭建了定制化、系统化、多层级的临床培训体系，赋能中国神经介入临床。如专注医生教育的PACE团队为中国神经介入领域提供优质创新教育资源(从疗法理念到临床技术、手术技能培养等)。在上海、成都两大创新中心均打造了仿真的手术室环境，配备一流导管室、以及行业前沿的模拟培训设施等，让医生能够得到更真实的、一站式的模拟手术场景培训体验，支持临床专业技能提升。

“面向未来，美敦力将继续致力于推动前沿疗法的创新与突破，助力中国神经介入领域发展。引进经过临床验证的先进医疗科技，支持中国临床专家开展临床科研及技术创新实践，为中国神经介入领域带来优质的神经介入全疗法解决方案，通过临床知识及专业技能培训提升医生技术，让患者能够真正获益。”徐黎霞表示，美敦力将继续推进本土化战略，推动本土医疗服务质量提升，同时也会继续布局本土生产，助力本土医疗产业升级。

(责编：曹淼、李源)

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