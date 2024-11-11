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央行：10月末M2余额309.71万亿元 同比增长7.5%

2024年11月11日17:14 | 来源：人民网
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人民网北京11月11日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，10月金融统计数据报告显示，10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%。此外，前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。

广义货币增长7.5%

10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%。狭义货币（M1）余额63.34万亿元，同比下降6.1%。流通中货币（M0）余额12.24万亿元，同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。

前十个月人民币贷款增加16.52万亿元

10月末，本外币贷款余额258.18万亿元，同比增长7.5%。月末人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%。

前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。分部门看，住户贷款增加2.1万亿元，其中，短期贷款增加4514亿元，中长期贷款增加1.65万亿元；企（事）业单位贷款增加13.59万亿元，其中，短期贷款增加2.64万亿元，中长期贷款增加9.83万亿元，票据融资增加9977亿元；非银行业金融机构贷款增加2987亿元。

10月末，外币贷款余额5715亿美元，同比下降15.7%。前十个月外币贷款减少849亿美元。

前十个月人民币存款增加17.22万亿元

10月末，本外币存款余额307.44万亿元，同比增长7%。月末人民币存款余额301.48万亿元，同比增长7%。

前十个月人民币存款增加17.22万亿元。其中，住户存款增加11.28万亿元，非金融企业存款减少2.84万亿元，财政性存款增加1.32万亿元，非银行业金融机构存款增加5.58万亿元。

10月末，外币存款余额8365亿美元，同比增长6.6%。前十个月外币存款增加386亿美元。

10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.59%，质押式债券回购月加权平均利率为1.65%

10月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交172.48万亿元，日均成交9.08万亿元，日均成交同比增长17.1%。其中，同业拆借日均成交同比下降2.1%，现券日均成交同比增长17.6%，质押式回购日均成交同比增长18.2%。

10月份同业拆借加权平均利率为1.59%，分别比上月和上年同期低0.19个和0.33个百分点。质押式回购加权平均利率为1.65%，分别比上月和上年同期低0.18个和0.41个百分点。

10月份经常项下跨境人民币结算金额为1.31万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为0.63万亿元

10月份，经常项下跨境人民币结算金额为1.31万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1.02万亿元、0.29万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为0.63万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为0.25万亿元、0.38万亿元。

(责编：罗知之、吕骞)
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