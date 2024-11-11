力箭一号遥五运载火箭发射成功。中科宇航供图

人民网北京11月11日电 （记者赵竹青）11月11日12时03分，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的试验二十六号A、B、C星，吉林一号高分05B星、平台02A03星，云遥一号31星-36星，西光壹号04星、05星，阿曼智能遥感卫星一号，天雁24星共15颗卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。

该批卫星主要用于城市规划、农业监测、气象观测等领域。其中，吉林一号高分05B星是高分05星座的第二颗技术验证星，吉林一号平台02A03星是高分辨率光学遥感卫星，可为用户提供态势分析、目标监视、区域普查等遥感信息服务。

云遥一号31星~36星是云遥气象星座的6颗卫星，卫星有效载荷为GNSS（全球导航卫星系统）掩星或长波红外相机，主要用于大气探测或环境热点目标探测，具有研制周期短、集成度高、重量轻、体积小、性价比高等特点。

西光壹号04星是国内首颗高分辨率点源甲烷监测商业卫星，搭载甲烷相机、叶绿素相机和多光谱相机，具备甲烷排放变化、漂移趋势，碳产生源确定判断及地区级碳中和能力评估等多重功能；西光壹号05星是一颗高分辨率高光谱遥感卫星，配备高光谱相机和全色相机，可应用于农业监测、矿产勘探、环境监测、森林管理和城市规划等多个领域。

天雁24星是光学遥感卫星，星上运用了全新一代星载计算系统、综合信息系统、在轨实时处理系统、结构热控TR载荷一体化模块、分布式能源模块、新一代电源系统等新技术，为下一代低成本模块化卫星研制奠定技术基础，可全面应用于地质灾害监测、农林生态评估、电力设施应急响应等领域。

值得关注的是，这是中国商业航天首次完成外星搭载任务。据了解，阿曼智能遥感卫星一号是阿曼的首颗人造卫星。该卫星是一颗智能遥感光学计算卫星，以AI计算载荷为特点，配备智能操作系统进行在轨处理分析，可应用于国土详查、城市规划、森林调查、灾害监测等方面。

此次任务是力箭一号运载火箭的第5次飞行。截至目前，力箭一号运载火箭共将57颗卫星精准送入预定轨道，入轨载荷总质量超5吨。

(责编：赵竹青、吕骞)

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