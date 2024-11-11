人民日报社记者 梁楠 邱越

11月10日，第七届中国国际进口博览会在上海闭幕。本届进博会按一年计意向成交金额800.1亿美元，比上届增长 2.0%。在过去一周，上海市政府新闻办在媒体酒店分新闻中心同步创下预定房间1242间、为超5300人次提供交通保障“好成绩”，为进博“新闻人”留下一次创新、用心、温馨的“进博之旅”。

第七届进博会新闻中心全体工作人员合影。新闻中心供图

本届进博会，上海市政府新闻办在扬子江丽笙精选酒店、静安昆仑大酒店、建国宾馆、锦江之星国家会展中心店、神旺大酒店等5家酒店设立分新闻中心。截至11月10日，分新闻中心共计发放媒体证253张，提供信息咨询服务458人次。

“创新”是本届进博会媒体服务保障工作一大特色。以记者交通出行为例，上海市政府新闻办积极响应“绿色低碳”要求，媒体班车频次不仅从去年的每天12个班次增加到今年的20个班次，还全部选用新能源巴士，共计运营100辆。

开幕式当日，媒体班车最早6时发车、22时运行结束。特殊节点，根据记者工作需求，新闻中心又增开“红眼班车”，最晚一趟班车于11月6日凌晨1:20发车，返回车场时已近凌晨3时，当日保障时长近20小时。

新闻中心工作者驰而不息，接续工作，保障加班记者能够乘坐晚班班车返回酒店入住。妮娜 摄

不仅如此，上海市政府新闻办积极以创新提升服务质量，努力将保障工作做得精细化、个性化。开幕式当天，所有分新闻中心积极协调酒店餐饮部门，为参加开幕式报道的记者打包新鲜早餐，保障记者顺利工作；同时根据境外记者入住情况，配备英语、日语等语种工作人员，为外籍记者提供周到的服务保障；此外，联动媒体酒店餐饮部门，增加酒店下午茶点心，并且为进博会期间过生日的记者提供生日蛋糕及卡片祝福。

“用心”也是进博会媒体服务保障工作始终坚持的。几天前，入住神旺大酒店的一名记者突发胃疼，向分新闻中心求助，工作人员了解到信息后，根据应急保障预案，快速通知医疗保障小组，并将记者送往就近医院，通过进博医疗绿色通道及时就医。记者在院期间，工作人员全程陪同，直至其疼痛症状缓解后，与记者一同回到酒店休息。

扬子江分新闻中心工作人员认真布置记者节会场。新闻中心供图

“温馨”体现温暖。11月8日是第25个中国记者节，这一天也是每年进博会上的固定“节日”，今年，各分新闻中心认真策划，精心准备，为记者们安排了各具特色的庆祝活动：歌舞节目、互动游戏、“云吃一块蛋糕”……庆祝活动让记者们在繁忙的报道工作之余得以稍作放松，也打造了进博会的温馨时刻。扬子江丽笙酒店客户总监曹春晖作为记者节活动的参与者之一，8日20时准时在酒店等候记者们出现。“每年记者节，上海市政府新闻办都会在新闻中心和分新闻中心为媒体记者策划推出有趣又温暖的活动，我也很高兴通过举办活动在这个日子里给各位记者老师送去小惊喜，看到他们在繁忙工作之余，能够绽放节日笑容，我的心里也非常开心。”曹春晖说。

扬子江分新闻中心工作人员与记者共庆第25个中国记者节。刘伟永 摄

(责编：胡永秋、杨光宇)

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