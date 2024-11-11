人民网北京11月11日电 （记者黄盛）中国人民银行11日发布的金融数据显示，前十个月，人民币贷款增加16.52万亿元，社会融资规模增量累计为27.06万亿元，对实体经济发放的人民币贷款增加15.69万亿元；10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%；狭义货币（M1）余额63.34万亿元，同比下降6.1%。

业内人士表示，前十月金融数据反映出实体经济融资需求以及金融部门支持力度持续发力，信贷投放总体平稳，支持经济作用持续显现。展望后续，支持性的货币政策立场短期内不会改变，明年货币政策有望继续保持较强力度，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

就信贷数据而言，有专家认为，一方面，贷款回收量和新发放量都在同步较快增长，侧面反映出盘活存量信贷资产取得成效，贷款投放效率进一步提升；另一方面，融资成本进一步下降，信贷结构持续优化。10月份新发放贷款利率持续走低；10月末，全国普惠小微企业贷款和科技型中小企业贷款同比增速均高于同期各项贷款增速。

针对10月末M2余额同比增长7.5%，有专家分析，M2企稳回升主要有三方面原因：一是债市和理财资金开始向存款回流，特别是近期中国人民银行出台了一揽子增量金融政策，有效改善经济预期，市场信心提振，资本市场回稳，投资者风险偏好由避险情绪主导转向更为积极的资产配置。二是银行向证券、基金等非银行业金融机构的融资增加，随着支持资本市场稳定发展两项工具正式推出落地，商业银行向非银机构的融资增多，既促进了银行与非银机构之间的资金融通，增强金融市场流动性，同时也对派生增加M2产生了直接的推动作用。三是财政支出加快，财政存款更多转化为企业存款。随着财政支出节奏加快，稳增长逐步加力，带动实体经济部门存款同比增多。

对于10月末M1同比下降6.1%，市场人士认为，M1增速边际回升，既反映出增量政策加快推进的背景下，经济活动企稳向好，社会信心有所改善，也受益于金融市场上投资者风险偏好提升。随着近期一系列增量政策的支撑效应进一步落地显效，M1增速有望企稳。

“近期一揽子增量政策不是简单的刺激，是政策逻辑的调整，不仅有短期扩需求的方案，同时还有大量的改革、结构调整的方案。”业内人士认为，当前，加强需求侧管理正在逐步达成共识，宏观经济政策的作用方向将从过去的更多偏向投资，转向消费与投资并重，并更加重视消费。考虑到有些增量政策还在陆续落地，贷款审核、授信、提款等也需要一个过程，未来政策效应还会进一步传导显现，金融支持实体经济高质量发展将更加有力有效。

(责编：王仁宏、吕骞)

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