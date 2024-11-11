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我国将加大金融支持经济高质量发展力度

2024年11月11日20:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月11日电（记者 李延霞）国务院关于金融工作情况的报告日前提请十四届全国人大常委会第十二次会议审议。报告显示，我国将加大金融支持经济高质量发展的力度。

　　报告显示，2023年10月以来，金融系统不断加大金融服务实体经济力度，全面加强金融监管，持续深化金融改革开放，积极稳妥防范化解金融风险，金融行业整体稳健，金融市场平稳运行。

　　金融支持实体经济方面，2023年10月以来，人民币贷款新增19.02万亿元，社会融资规模新增31.9万亿元；沪深北交易所共有118家企业发行上市，融资808亿元；企业和政府债券新增融资12.4万亿元。

　　报告显示，今年9月下旬以来，金融系统按照党中央部署，较大力度降准，实施有力度的降息，优化调整房地产金融政策。创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项工具，鼓励长期资金入市，支持股票市场稳定发展。市场反应积极正面，社会预期明显好转。

　　报告指出，下一步将持续提升金融服务质效，加大金融支持经济高质量发展的力度。以做好金融“五篇大文章”为着力点，激励引导金融机构优化信贷结构。加强对新质生产力的金融支持，完善创业投资“募资、投资、管理、退出”机制。壮大耐心资本，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技等。

　　报告指出，将加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境。坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控的强度，提高货币政策调控的精准性，有效落实存量政策，加力推动增量政策落地见效。保持流动性合理充裕，降低企业和居民融资成本。继续实施好结构性货币政策工具，强化对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。

　　根据报告，我国将全面加强金融监管，切实提高监管有效性。不断深化金融改革开放，加快构建中国特色现代金融体系。积极稳妥防范化解金融风险，全力维护金融体系整体稳定。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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