本报记者 葛孟超 屈信明

党的二十届三中全会《决定》提出，构建促进专精特新中小企业发展壮大机制。目前，我国已经涌现出专精特新中小企业14.1万家，专精特新“小巨人”企业1.46万家，这些企业在推进新型工业化、发展新质生产力中发挥了重要作用。政策如何引导中小企业提升创新能力？如何提升专精特新企业金融服务质效？记者采访了有关专家。

更好发挥财政资金引导带动作用，激励企业创新

创新是中小企业发展的动力之源。近年来，各地各部门不断强化优质中小企业梯度培育，引导中小企业聚焦主业提升创新能力，走专精特新发展道路。

“‘专精特新’是指企业具有专业化、精细化、特色化、创新型的发展特征，专精特新中小企业专注于细分市场、创新能力强、掌握一定核心技术、质量效益好。”赛迪顾问股份有限公司高级副总裁杨东日表示，引导和推动企业专精特新发展有助于激发企业创新活力，提升产业链供应链稳定性和竞争力，加快构建现代化产业体系。

今年6月，工业和信息化部、财政部联合启动新一轮专精特新支持政策，首批通过中央财政支持1000多家重点“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品（“三新”），强化产业链配套能力（“一强”）。

“此前，财政资金支持专精特新中小企业的政策取得了良好效果，今年新一轮财政资金奖补政策接续推出。”杨东日说，在奖补标准上，新政策拟沿用此前标准，即按照每家企业连续支持三年，每家企业合计600万元测算对地方的奖补数额；在资金使用上，奖补资金总额的95%以上由省级财政部门直接拨付到“小巨人”企业，由企业围绕“三新”“一强”目标任务自主安排使用。

“这有利于发挥中央财政资金的引导和带动作用，充分发挥地方积极性和主动性，激励更多专精特新中小企业提高创新能力。”杨东日说。

面向中小企业发布中试服务资源目录，优先支持“小巨人”企业参与重点产品和重点工艺的应用计划；实施专利产业化促进中小企业成长计划，为符合条件的专精特新中小企业提供快速预审、确权等知识产权方面的服务……政策“组合拳”持续发力，支持专精特新“小巨人”企业发挥引领作用，协同推进科技型中小企业培育。

“出台财政资金奖补、知识产权转化运用等政策，将更好解决专精特新中小企业在资金、技术、人才等方面面临的现实问题，降低企业科技创新成本，增强企业创新动力。”杨东日说。

提高金融服务适配性、精准度，满足企业全周期融资需求

江苏推动银行业金融机构为专精特新企业量身定制金融服务方案，创新知识产权质押贷款等产品；湖南举办专精特新中小企业“一月一链”投融资对接会，为企业提供融资路演平台……引导更多企业走专精特新发展道路，离不开金融的有力支持。

“专精特新中小企业具有高技术投入、轻资产的特点，对长期稳定资金的需求较高。但这类企业技术开发和成果转化前景存在不确定性，风险较大，又缺乏合格抵质押物，往往容易面临融资难题。”中国银行研究院高级研究员王有鑫说。

结合企业的实际情况，近年来专精特新企业金融服务的适配性、精准度不断提升。今年初，国家金融监督管理总局发布通知，提出“形成科技型企业全生命周期金融服务”。今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。近期，工业和信息化部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道。

王有鑫表示，结合专精特新中小企业的特点和发展生命周期，金融机构可设计有针对性的金融产品，比如知识产权质押融资、应收账款质押贷款等，继续增加信用贷款和中长期贷款比例。为满足不同企业的融资需求，可以提供“商行+投行”“债权+股权”“融资+融智”的综合化、全方位投融资服务。

企业科技创新的风险性较高，强化风险保障有利于增强企业的创新积极性。今年，首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策进一步完善，科技投资研发转化损失险、专利实施失败费用损失险等特色产品逐步落地，更好护航专精特新企业成长壮大。

“面向专精特新中小企业，保险业应不断加大涵盖企业研发、生产、销售等各阶段的专属保险产品创新力度，提升知识产权保险、专利险等特色保险产品供给水平，为专精特新中小企业创新发展提供更加全面的保障。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

为专精特新中小企业发展营造良好环境

今年7月，中国中小企业服务网正式上线运行，覆盖31个省级平台和169个地（市）平台，首次形成了全国性的中小企业服务平台网络。在线下，我国已建成1780多家中小企业公共服务机构。

“中小企业能办大事，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量，同时，中小企业容易遇到资金、技术、人才等方面的困难挑战。健全中小企业公共服务体系，有利于培育更多专精特新中小企业。”杨东日说。

今年以来，各地各部门接连出台措施助企帮扶。在人才政策方面，支持“小巨人”企业设立博士后科研工作站、赋予高层次人才举荐权，支持专精特新中小企业试点开展高级职称自主评审。在营商环境方面，在降低制度性交易成本上加大力度，大力推进“高效办成一件事”的改革。在科技创新方面，推动专精特新中小企业技术需求市场化流转、解决，深化实施专利导航、高价值专利培育、知识产权强企工程。

“要从拓展市场、引才育才、融资促进、管理提升等方面提高涉企服务水平，为专精特新中小企业发展营造良好环境，推进专精特新中小企业高质量发展。”杨东日说。

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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