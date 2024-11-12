我国首个高风速海域海上光伏项目并网
2024年11月12日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号
图为东山杏陈180兆瓦海上光伏电站项目。
本报北京11月11日电 （记者王浩）近日，我国首个建设在高风速海域的海上光伏项目——三峡集团东山杏陈180兆瓦海上光伏电站项目首批发电单元并网。
该项目位于福建东山县杏陈镇、前楼镇海域，该地区多年平均日照时间为2204小时，太阳能资源丰富，年平均风速5.2米/秒、最大风速可达48米/秒。
《 人民日报 》（ 2024年11月12日 03 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一箭15星！力箭一号遥五运载火箭发射成功
- 力箭一号遥五运载火箭发射成功。中科宇航供图 人民网北京11月11日电 （记者赵竹青）11月11日12时03分，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的试验二十六号A、B、C星，吉林一号高分05B星、平台02A03星，云遥一号31星-36星，西光壹号04星、05星，阿曼智能遥感卫星一号，天雁24星共15颗卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。…
- 评论
- 关注