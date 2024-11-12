本报记者 方 敏

图为一辆商品车正在驶入铁路货车车厢。

和子龙摄（人民视觉）

中国国家铁路集团有限公司的数据显示，三季度，国家铁路累计发送货物突破10亿吨，创单季度货物发送量历史新高。铁路货运量质齐升的良好态势，得益于铁路货运市场化改革持续深化。量身定制物流最优解决方案，更为灵活的价格调整策略……多项举措推出，让铁路货运企业赢得更多订单。

——编 者

“80627次货车检查确认完毕，可以发车！”

“80627次司机明白！”

河南郑州市薛店商品汽车物流基地，铁路专用线上，列车经薛店站入京广线，向广州口岸驶去。

今年以来，平均每月有20列商品车专列，从这里驶向各地。

“有了一站式服务，发货时效提高不少。”比亚迪股份有限公司整车物流部郑州储运科科长周本军说。

以前可没这么方便。周本军打开话匣子：受订单流向、物流能力等因素影响，过去，企业运货要过几道关。先和装卸公司协商，安排整车装卸；再协调铁路人员提报运输计划，受理批复后才能行动。不仅如此，批复时间、专用箱底留存数量等因素不可控，装运时间总是定不了。

同样关注到这一情况的，还有国铁集团郑州局郑州铁路物流中心营销部经理张欣。近年来，众多汽车生产线的投产，让郑州整车生产规模迅速扩大，但汽车的铁路运输占比却没有明显提高。

“铁路物流运能大、成本低，如果能融入汽车产运销供应链，对企业和铁路将是共赢。但为什么难实现呢？”带着这个疑问，今年，张欣和同事多次上门拜访车企、代理商，问需求计。

见到张欣如此诚恳，周本军将意见和盘托出：“汽车和普通商品不同，每家车企要求不一样，能制订‘一企一案’吗？”“海外出口尤其看重运输时效，能不能提高？”

知道问题出在哪里，铁路部门加紧解难题，推动各环节优化。

“真采纳了？”拿到针对自家企业的运输方案，周本军带着惊讶逐句念了起来：“合理调配集装箱和铁路专用运输车辆”“推进现场无缝化运输接驳，实现班列定点、定线、定时”……

方案好，效果好不好？周本军来到薛店商品汽车物流基地实地探访。“和过去不一样了。”周本军说，“货运协商、单证交接、货物装卸等繁琐程序没了。我们也不再需要与装卸、公路等公司协商。有铁路服务人员协调，一单到底、全部搞定！”

到车上检查，还有惊喜：每辆车都系上了中铁特货公司特制的“安全带”。车辆驶入车厢“专属座位”后，技术人员会再进行安全加固，确保车辆在车厢内全程安全……

郑州正打造“新能源汽车之城”，要实现产销两旺，运输也要快起来。那么，快了吗？一组数据为证：截至11月8日，郑州铁路物流中心今年已累计装运汽车38.3536万台，同比增加58.7%。

班列更准时，程序更简明，运输更安全，“火车载着汽车跑，又快又好！”周本军笑着说。

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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