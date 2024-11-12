人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

火车载着汽车跑（记录中国）

本报记者 方 敏
2024年11月12日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为一辆商品车正在驶入铁路货车车厢。
　　和子龙摄（人民视觉）

　　中国国家铁路集团有限公司的数据显示，三季度，国家铁路累计发送货物突破10亿吨，创单季度货物发送量历史新高。铁路货运量质齐升的良好态势，得益于铁路货运市场化改革持续深化。量身定制物流最优解决方案，更为灵活的价格调整策略……多项举措推出，让铁路货运企业赢得更多订单。

　　——编  者

　　

　　“80627次货车检查确认完毕，可以发车！”

　　“80627次司机明白！”

　　河南郑州市薛店商品汽车物流基地，铁路专用线上，列车经薛店站入京广线，向广州口岸驶去。

　　今年以来，平均每月有20列商品车专列，从这里驶向各地。

　　“有了一站式服务，发货时效提高不少。”比亚迪股份有限公司整车物流部郑州储运科科长周本军说。

　　以前可没这么方便。周本军打开话匣子：受订单流向、物流能力等因素影响，过去，企业运货要过几道关。先和装卸公司协商，安排整车装卸；再协调铁路人员提报运输计划，受理批复后才能行动。不仅如此，批复时间、专用箱底留存数量等因素不可控，装运时间总是定不了。

　　同样关注到这一情况的，还有国铁集团郑州局郑州铁路物流中心营销部经理张欣。近年来，众多汽车生产线的投产，让郑州整车生产规模迅速扩大，但汽车的铁路运输占比却没有明显提高。

　　“铁路物流运能大、成本低，如果能融入汽车产运销供应链，对企业和铁路将是共赢。但为什么难实现呢？”带着这个疑问，今年，张欣和同事多次上门拜访车企、代理商，问需求计。

　　见到张欣如此诚恳，周本军将意见和盘托出：“汽车和普通商品不同，每家车企要求不一样，能制订‘一企一案’吗？”“海外出口尤其看重运输时效，能不能提高？”

　　知道问题出在哪里，铁路部门加紧解难题，推动各环节优化。

　　“真采纳了？”拿到针对自家企业的运输方案，周本军带着惊讶逐句念了起来：“合理调配集装箱和铁路专用运输车辆”“推进现场无缝化运输接驳，实现班列定点、定线、定时”……

　　方案好，效果好不好？周本军来到薛店商品汽车物流基地实地探访。“和过去不一样了。”周本军说，“货运协商、单证交接、货物装卸等繁琐程序没了。我们也不再需要与装卸、公路等公司协商。有铁路服务人员协调，一单到底、全部搞定！”

　　到车上检查，还有惊喜：每辆车都系上了中铁特货公司特制的“安全带”。车辆驶入车厢“专属座位”后，技术人员会再进行安全加固，确保车辆在车厢内全程安全……

　　郑州正打造“新能源汽车之城”，要实现产销两旺，运输也要快起来。那么，快了吗？一组数据为证：截至11月8日，郑州铁路物流中心今年已累计装运汽车38.3536万台，同比增加58.7%。

　　班列更准时，程序更简明，运输更安全，“火车载着汽车跑，又快又好！”周本军笑着说。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一箭15星！力箭一号遥五运载火箭发射成功
　　力箭一号遥五运载火箭发射成功。中科宇航供图 人民网北京11月11日电 （记者赵竹青）11月11日12时03分，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的试验二十六号A、B、C星，吉林一号高分05B星、平台02A03星，云遥一号31星-36星，西光壹号04星、05星，阿曼智能遥感卫星一号，天雁24星共15颗卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。…
央行：10月末M2余额309.71万亿元 同比增长7.5%
　　人民网北京11月11日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，10月金融统计数据报告显示，10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%。此外，前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部