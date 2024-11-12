人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

浙江省余姚市梁弄镇横坎头村积极发挥自身优势、建设美丽乡村——

乡亲们的生活越来越红火（讲述·回信背后的故事·推动乡村全面振兴）

本报记者 窦瀚洋
2024年11月12日06:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　工人在“红芯”植物工厂采摘蔬菜。
　　吴大庆摄（影像中国）

　　横坎头村农民公园一景。
　　余姚市委宣传部供图

　　游客在参加梁弄樱桃节活动。
　　郑海清摄（影像中国）

　　浙东红村游客服务中心俯瞰。
　　余姚市委宣传部供图

　　习近平总书记强调，“推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。”“希望广大农民群众和社会各界都积极行动起来，一步一个脚印，把乡村全面振兴的美好蓝图变为现实，为实现农业农村现代化、建设农业强国奠定基础。”

　　在乡村的广阔天地里，干部群众坚定信心、埋头苦干、久久为功，积极建设美好家园。浙江宁波余姚市梁弄镇横坎头村挖掘红色资源，改善人居环境，在红绿相融中书写共同富裕新篇章；福建寿宁县下党乡因地制宜培育发展特色产业，探索“订单农业”等新模式，不断拓宽农民增收致富渠道；云南贡山县独龙江乡聚焦群众所盼，修出山路、开通5G网络、改善村居，乡亲们用勤劳的双手编织未来和希望……

　　在推进乡村全面振兴的道路上，亿万农民既是参与者，也是受益者。日前，本报记者走进习近平总书记曾回信的几个乡村，记录干部群众立足实际、矢志奋斗，用辛勤和汗水推动乡村全面振兴的动人故事。

　　——编  者

 

　　位于浙江宁波余姚市梁弄镇横坎头村的浙东（四明山）抗日根据地旧址群内，人头攒动，参观的游客围拢在一起，认真听着讲解员的讲述。农家乐负责人黄徐洁正忙着招呼客人，梁弄大糕、土鸡煲、煮花生……一道道农家菜摆上餐桌，随着游客越来越多，黄徐洁的农家乐也越来越红火。

　　2018年，习近平总书记给浙江宁波余姚市梁弄镇横坎头村全体党员回信，勉励他们传承好红色基因，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，同乡亲们一道，再接再厉、苦干实干，努力建设富裕、文明、宜居的美丽乡村。

　　横坎头村曾是浙东（四明山）抗日根据地的指挥中心。近年来，当地创新探索红色资源、生态资源、文化资源综合开发利用，实现一二三产业融合发展，不仅山更绿、水更清，环境更美了，也带动村民实现了增收致富，谱写出革命老区共同富裕新篇章。

　　深挖红色资源，为游客打造沉浸式体验

　　前不久，来自宁波一所小学的学生们在横坎头村初新营地开启研学之旅，各类互动场景激发了孩子们探索传播红色文化的兴趣。

　　“这是我们结合横坎头村特色，‘量身定制’的研学方案。”初新营地项目运营总监王龙介绍，为了增强体验感，他们设计了丰富的互动体验，达到寓教于乐的效果。

　　聚焦研学、红色教育等主题，近些年，横坎头村深挖红色资源，实现旅游产品从“静态参观”到“动态体验”的转变，将红色资源与生态资源、文化资源有机“打包”，从而实现综合开发利用。“探索旅游新思路为乡村全面振兴积蓄了新动能。”横坎头村党委副书记邱民波说。

　　以初新营地为例，2018年落地横坎头村后，这几年一直在推陈出新，如今在这里不仅能参与互动体验，还能进行户外探险、参与自然课堂等。“这段时间是研学旺季，我们正在加紧进行课程设计、物料制作等。”王龙介绍，自营地建成以来，丰富的体验项目吸引了不少研学游及企业团建，截至目前，营地已累计接待游客超8万人次。

　　夜幕降临，伴随着灯光秀与篝火晚会，位于横坎头村的大溪天地零碳夜游营地迎来新一批游客。“以前来横坎头村旅游，白天逛完景点就回去了。现在一整天都有活动，晚上还可以参加篝火晚会、观看特色演出等，很充实。”来自杭州的游客王女士说。

　　横坎头村在丰富旅游业态的同时，大力提升服务水平。村头，占地24.1亩的浙东红村旅游综合体项目正在加紧施工。“有了旅游综合体，游客能一站式了解村里好吃的、好玩的。在数字展馆，游客还能借助AR（增强现实）、VR（虚拟现实）等技术沉浸式体验红色文化魅力。”邱民波说。

　　改善村容村貌，让村子里处处有美景

　　行走在横坎头村，青山环绕、溪水潺潺，空气清新、沁人心脾。每天傍晚，村民黄云锋都喜欢到村中的农民公园走走。

　　近年来，横坎头村村两委积极推动绿色发展，以田园综合体建设为抓手，开展全域土地综合整治，实施生态修复工程，推动村居环境全面提升。“我们村相继完成了核心片区风貌提升改造、外立面整治、污水纳管改造等30余项基础设施建设。”邱民波说。

　　来到半山腰上的大岭下自然村，村道上一排崭新的窨井盖格外醒目。窨井盖旁边，铭牌上标注着“污水”字样。去年8月，5个村小组的污水纳管改造工程完工。村民周长茂告诉记者，自从污水纳管改造工程完工后，村子里的空气清新了，村容村貌也有了很大提升。

　　漫步村中，家家户户门口都摆放着分类垃圾桶；走几步，就能看到利用溪石、旧砖、毛竹等制作的美丽乡村景观作品；干净整洁的房前屋后，种满了绿植……如今的横坎头村，处处有美景。

　　村民徐金山热爱园艺，她在庭院里种下荷花、月季、海棠花等，一年四季花香不断，“门口柚子树今年挂了果，不少游客路过都会打卡拍照”；村民孙小莲的院内除了盆栽盆景，还搭起支架种上了豆角、黄瓜等时令蔬菜……目前，横坎头村“美丽庭院”覆盖率达到80%以上。

　　享受好生态的同时，横坎头村还持续提升能源“绿度”。村民万巧娥家的屋顶8月份装上了30多块光伏板，一年租金收入1000多元；去年，横坎头村停车场又建起一座光伏棚充电站，配置3台60千瓦快充桩和2台7千瓦慢充桩，助力新能源汽车自驾游延展到乡村。

　　搭建创业舞台，吸引年轻人干事创业

　　“以前想离开农村，现在发现农村真好。”返乡创业的90后姑娘黄徐洁出生在横坎头村，在外闯荡几年后，她看到了家乡的旅游发展潜力，回乡开起了红色主题农家乐，高峰时一天能接待400多名游客。

　　老区不“老”，关键在人。横坎头村山高路远，林多田少，以往村里青壮年走得多、回得少。近年来，村里积极出台政策，依托特色资源禀赋将乡村打造成青年创业的大舞台。

　　走进黄徐洁家的农家乐，每个房间都画上了红色故事墙绘，店内播放的音乐、影片也都是红色主题。黄徐洁说，起初自己只是装修了一楼用于开办农家乐，随着旅游升温，她又装修了二楼，“后来发现假日期间接待能力还是不够，便又装修了三楼。”

　　随着年轻人涌入，新理念、新业态也走进了村庄。壹周·稻田里民宿负责人鲁琴琴曾在余姚市区开店，后来看准村子的旅游前景，来到村里承包了民宿。“今年‘十一’期间的房间在假期之前一个月便已订完。”她说。

　　会经营的“农创客”、懂技术的“田秀才”、善研究的“土专家”……近5年来，横坎头村已吸引上百名年轻人到村子里干事创业。

　　80后党员黄金军嗅到商机，和妻子开起了梁弄大糕店。夫妻俩还动员家人承包樱桃园，在樱桃树下养土鸡。土生土长的横坎头村人何达峰回乡当起了果农，他的果园集果树栽培、销售、观光于一体，凤梨、甜柿等新品种水果颇受消费者青睐……

　　村民携手共富，探索乡村全面振兴新路径

　　今年国庆假期，观光小火车司机徐舒莉载着游客，从横坎头村村委会前出发，沿途经过隔壁汪巷村的探险营地公园、荷花池，甘宣村的大溪农场等景点。一路上，游客一边欣赏乡村风景，一边拿出手机拍照。

　　在当地村民眼中，这辆观光小火车更像是一列串联周边各个景点的“共富列车”。小火车将周边的汪巷村、甘宣村串联起来，形成了一条横坎头村和周边村庄的共富纽带。

　　一家富不算富，大家富才是真的富。2021年，横坎头村与周边8个村建立起“红锋共富”党建联建机制，通过实施农贸市场分红、建设四明山区域生态高效示范农田等举措，打造了未来乡村片区观光小火车旅游线、特色休闲农业观光采摘基地等新业态。2023年，9个联建村获得经营性收入超1000万元。

　　小火车将横坎头村游客带到其他村庄的同时，更助力横坎头村与周边村子共享好的项目和经营模式。汪巷村党总支书记陈炯坦言，一开始，村里主要依托横坎头村红色旅游带来的客源，慢慢地，村里通过村企结对模式助力乡村同心共富，打造了小状元乐园、探险营地公园等项目，推动本村旅游产业发展。

　　共同富裕的理念也从横坎头村被带到了2000多公里外的大凉山深处。在新一轮东西部对口协作中，横坎头村与四川省昭觉县三河村结成帮扶对子，共同探索乡村全面振兴新路径。

　　“我是2022年9月来到这里的，平时就在剧场门口的‘彝家小栈’销售凉山特色农产品和工艺品，还经常去红村剧场表演彝族歌舞，每个月收入五六千元。”从凉山来的彝族小伙吉布曲哈莫告诉记者，在横坎头村，像他一样的彝族青年共有8人，他们打算积累旅游、经营方面的经验，学成后回到大凉山，助力家乡发展。

　　“过去的一年里，余姚的绿色发展故事可闻可见。”余姚市委书记傅贵荣说，“当前我们正处于美丽中国建设的重要时期，要以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推动，打造绿色发展的县域样板。”

 

　　本期统筹：吴  凯

　　《 人民日报 》（ 2024年11月12日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一箭15星！力箭一号遥五运载火箭发射成功
　　力箭一号遥五运载火箭发射成功。中科宇航供图 人民网北京11月11日电 （记者赵竹青）11月11日12时03分，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的试验二十六号A、B、C星，吉林一号高分05B星、平台02A03星，云遥一号31星-36星，西光壹号04星、05星，阿曼智能遥感卫星一号，天雁24星共15颗卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。…
央行：10月末M2余额309.71万亿元 同比增长7.5%
　　人民网北京11月11日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，10月金融统计数据报告显示，10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%。此外，前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部