本报记者 窦瀚洋

工人在“红芯”植物工厂采摘蔬菜。

吴大庆摄（影像中国）

横坎头村农民公园一景。

余姚市委宣传部供图

游客在参加梁弄樱桃节活动。

郑海清摄（影像中国）

浙东红村游客服务中心俯瞰。

余姚市委宣传部供图

习近平总书记强调，“推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。”“希望广大农民群众和社会各界都积极行动起来，一步一个脚印，把乡村全面振兴的美好蓝图变为现实，为实现农业农村现代化、建设农业强国奠定基础。”

在乡村的广阔天地里，干部群众坚定信心、埋头苦干、久久为功，积极建设美好家园。浙江宁波余姚市梁弄镇横坎头村挖掘红色资源，改善人居环境，在红绿相融中书写共同富裕新篇章；福建寿宁县下党乡因地制宜培育发展特色产业，探索“订单农业”等新模式，不断拓宽农民增收致富渠道；云南贡山县独龙江乡聚焦群众所盼，修出山路、开通5G网络、改善村居，乡亲们用勤劳的双手编织未来和希望……

在推进乡村全面振兴的道路上，亿万农民既是参与者，也是受益者。日前，本报记者走进习近平总书记曾回信的几个乡村，记录干部群众立足实际、矢志奋斗，用辛勤和汗水推动乡村全面振兴的动人故事。

——编 者

位于浙江宁波余姚市梁弄镇横坎头村的浙东（四明山）抗日根据地旧址群内，人头攒动，参观的游客围拢在一起，认真听着讲解员的讲述。农家乐负责人黄徐洁正忙着招呼客人，梁弄大糕、土鸡煲、煮花生……一道道农家菜摆上餐桌，随着游客越来越多，黄徐洁的农家乐也越来越红火。

2018年，习近平总书记给浙江宁波余姚市梁弄镇横坎头村全体党员回信，勉励他们传承好红色基因，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，同乡亲们一道，再接再厉、苦干实干，努力建设富裕、文明、宜居的美丽乡村。

横坎头村曾是浙东（四明山）抗日根据地的指挥中心。近年来，当地创新探索红色资源、生态资源、文化资源综合开发利用，实现一二三产业融合发展，不仅山更绿、水更清，环境更美了，也带动村民实现了增收致富，谱写出革命老区共同富裕新篇章。

深挖红色资源，为游客打造沉浸式体验

前不久，来自宁波一所小学的学生们在横坎头村初新营地开启研学之旅，各类互动场景激发了孩子们探索传播红色文化的兴趣。

“这是我们结合横坎头村特色，‘量身定制’的研学方案。”初新营地项目运营总监王龙介绍，为了增强体验感，他们设计了丰富的互动体验，达到寓教于乐的效果。

聚焦研学、红色教育等主题，近些年，横坎头村深挖红色资源，实现旅游产品从“静态参观”到“动态体验”的转变，将红色资源与生态资源、文化资源有机“打包”，从而实现综合开发利用。“探索旅游新思路为乡村全面振兴积蓄了新动能。”横坎头村党委副书记邱民波说。

以初新营地为例，2018年落地横坎头村后，这几年一直在推陈出新，如今在这里不仅能参与互动体验，还能进行户外探险、参与自然课堂等。“这段时间是研学旺季，我们正在加紧进行课程设计、物料制作等。”王龙介绍，自营地建成以来，丰富的体验项目吸引了不少研学游及企业团建，截至目前，营地已累计接待游客超8万人次。

夜幕降临，伴随着灯光秀与篝火晚会，位于横坎头村的大溪天地零碳夜游营地迎来新一批游客。“以前来横坎头村旅游，白天逛完景点就回去了。现在一整天都有活动，晚上还可以参加篝火晚会、观看特色演出等，很充实。”来自杭州的游客王女士说。

横坎头村在丰富旅游业态的同时，大力提升服务水平。村头，占地24.1亩的浙东红村旅游综合体项目正在加紧施工。“有了旅游综合体，游客能一站式了解村里好吃的、好玩的。在数字展馆，游客还能借助AR（增强现实）、VR（虚拟现实）等技术沉浸式体验红色文化魅力。”邱民波说。

改善村容村貌，让村子里处处有美景

行走在横坎头村，青山环绕、溪水潺潺，空气清新、沁人心脾。每天傍晚，村民黄云锋都喜欢到村中的农民公园走走。

近年来，横坎头村村两委积极推动绿色发展，以田园综合体建设为抓手，开展全域土地综合整治，实施生态修复工程，推动村居环境全面提升。“我们村相继完成了核心片区风貌提升改造、外立面整治、污水纳管改造等30余项基础设施建设。”邱民波说。

来到半山腰上的大岭下自然村，村道上一排崭新的窨井盖格外醒目。窨井盖旁边，铭牌上标注着“污水”字样。去年8月，5个村小组的污水纳管改造工程完工。村民周长茂告诉记者，自从污水纳管改造工程完工后，村子里的空气清新了，村容村貌也有了很大提升。

漫步村中，家家户户门口都摆放着分类垃圾桶；走几步，就能看到利用溪石、旧砖、毛竹等制作的美丽乡村景观作品；干净整洁的房前屋后，种满了绿植……如今的横坎头村，处处有美景。

村民徐金山热爱园艺，她在庭院里种下荷花、月季、海棠花等，一年四季花香不断，“门口柚子树今年挂了果，不少游客路过都会打卡拍照”；村民孙小莲的院内除了盆栽盆景，还搭起支架种上了豆角、黄瓜等时令蔬菜……目前，横坎头村“美丽庭院”覆盖率达到80%以上。

享受好生态的同时，横坎头村还持续提升能源“绿度”。村民万巧娥家的屋顶8月份装上了30多块光伏板，一年租金收入1000多元；去年，横坎头村停车场又建起一座光伏棚充电站，配置3台60千瓦快充桩和2台7千瓦慢充桩，助力新能源汽车自驾游延展到乡村。

搭建创业舞台，吸引年轻人干事创业

“以前想离开农村，现在发现农村真好。”返乡创业的90后姑娘黄徐洁出生在横坎头村，在外闯荡几年后，她看到了家乡的旅游发展潜力，回乡开起了红色主题农家乐，高峰时一天能接待400多名游客。

老区不“老”，关键在人。横坎头村山高路远，林多田少，以往村里青壮年走得多、回得少。近年来，村里积极出台政策，依托特色资源禀赋将乡村打造成青年创业的大舞台。

走进黄徐洁家的农家乐，每个房间都画上了红色故事墙绘，店内播放的音乐、影片也都是红色主题。黄徐洁说，起初自己只是装修了一楼用于开办农家乐，随着旅游升温，她又装修了二楼，“后来发现假日期间接待能力还是不够，便又装修了三楼。”

随着年轻人涌入，新理念、新业态也走进了村庄。壹周·稻田里民宿负责人鲁琴琴曾在余姚市区开店，后来看准村子的旅游前景，来到村里承包了民宿。“今年‘十一’期间的房间在假期之前一个月便已订完。”她说。

会经营的“农创客”、懂技术的“田秀才”、善研究的“土专家”……近5年来，横坎头村已吸引上百名年轻人到村子里干事创业。

80后党员黄金军嗅到商机，和妻子开起了梁弄大糕店。夫妻俩还动员家人承包樱桃园，在樱桃树下养土鸡。土生土长的横坎头村人何达峰回乡当起了果农，他的果园集果树栽培、销售、观光于一体，凤梨、甜柿等新品种水果颇受消费者青睐……

村民携手共富，探索乡村全面振兴新路径

今年国庆假期，观光小火车司机徐舒莉载着游客，从横坎头村村委会前出发，沿途经过隔壁汪巷村的探险营地公园、荷花池，甘宣村的大溪农场等景点。一路上，游客一边欣赏乡村风景，一边拿出手机拍照。

在当地村民眼中，这辆观光小火车更像是一列串联周边各个景点的“共富列车”。小火车将周边的汪巷村、甘宣村串联起来，形成了一条横坎头村和周边村庄的共富纽带。

一家富不算富，大家富才是真的富。2021年，横坎头村与周边8个村建立起“红锋共富”党建联建机制，通过实施农贸市场分红、建设四明山区域生态高效示范农田等举措，打造了未来乡村片区观光小火车旅游线、特色休闲农业观光采摘基地等新业态。2023年，9个联建村获得经营性收入超1000万元。

小火车将横坎头村游客带到其他村庄的同时，更助力横坎头村与周边村子共享好的项目和经营模式。汪巷村党总支书记陈炯坦言，一开始，村里主要依托横坎头村红色旅游带来的客源，慢慢地，村里通过村企结对模式助力乡村同心共富，打造了小状元乐园、探险营地公园等项目，推动本村旅游产业发展。

共同富裕的理念也从横坎头村被带到了2000多公里外的大凉山深处。在新一轮东西部对口协作中，横坎头村与四川省昭觉县三河村结成帮扶对子，共同探索乡村全面振兴新路径。

“我是2022年9月来到这里的，平时就在剧场门口的‘彝家小栈’销售凉山特色农产品和工艺品，还经常去红村剧场表演彝族歌舞，每个月收入五六千元。”从凉山来的彝族小伙吉布曲哈莫告诉记者，在横坎头村，像他一样的彝族青年共有8人，他们打算积累旅游、经营方面的经验，学成后回到大凉山，助力家乡发展。

“过去的一年里，余姚的绿色发展故事可闻可见。”余姚市委书记傅贵荣说，“当前我们正处于美丽中国建设的重要时期，要以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推动，打造绿色发展的县域样板。”

本期统筹：吴 凯

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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