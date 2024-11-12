苦干加实干，致富路更宽（快评）
2024年11月12日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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习近平总书记指出，办好农村的事情，实现乡村振兴，基层党组织必须坚强，党员队伍必须过硬。剖析横坎头村近年来的发展变化，我们看到了基层党组织和党员队伍发挥的重要带头作用——
深挖红色文化，实施生态修复，激发乡村发展进步的内生动力，这是积极干事创业的热情；改善村容村貌，支持人才返乡，为村民创造宜居宜业的美好环境，这是贴心为民服务的意识；探索联建机制，开展结对帮扶，把全面振兴的好风光串成线连成片，这是奋力推动共富的担当。
放眼广袤乡村，各地资源禀赋不同，基础条件各异，发展路径也理应各有特色。但共同之处在于，党员干部要不忘初心、牢记使命，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，同乡亲们一道苦干实干。只要有坚强的基层党组织、过硬的党员队伍，各地一定能攻坚克难、闯关夺隘，结合自身实际，发挥特色优势，让致富路越走越宽。
《 人民日报 》（ 2024年11月12日 06 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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