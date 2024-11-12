本报北京11月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：今年前10个月，我国人民币贷款增加16.52万亿元。截至10月末，我国本外币贷款余额258.18万亿元，同比增长7.5%；人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%。

今年以来，人民银行不断加大金融服务实体经济力度，先后4次实施了比较重大的货币政策调整，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，畅通货币政策传导，促进社会综合融资成本稳中有降，使社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，并加强对重点领域和薄弱环节的支持力度。

在金融总量平稳增长的同时，信贷结构也在持续优化，截至10月末，我国专精特新企业贷款余额为4.23万亿元，同比增长13.6%，科技型中小企业贷款余额3.17万亿元，同比增长21%，普惠小微贷款余额为33万亿元左右，同比增长15%左右，以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。

贷款利率保持在历史低位水平。10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。

截至10月末，我国社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为251.16万亿元，同比增长7.7%。

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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