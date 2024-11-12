前10月我国人民币贷款增加16.52万亿元
贷款利率保持在历史低位水平
2024年11月12日06:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京11月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：今年前10个月，我国人民币贷款增加16.52万亿元。截至10月末，我国本外币贷款余额258.18万亿元，同比增长7.5%；人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%。
今年以来，人民银行不断加大金融服务实体经济力度，先后4次实施了比较重大的货币政策调整，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，畅通货币政策传导，促进社会综合融资成本稳中有降，使社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，并加强对重点领域和薄弱环节的支持力度。
在金融总量平稳增长的同时，信贷结构也在持续优化，截至10月末，我国专精特新企业贷款余额为4.23万亿元，同比增长13.6%，科技型中小企业贷款余额3.17万亿元，同比增长21%，普惠小微贷款余额为33万亿元左右，同比增长15%左右，以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。
贷款利率保持在历史低位水平。10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。
截至10月末，我国社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为251.16万亿元，同比增长7.7%。
《 人民日报 》（ 2024年11月12日 07 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一箭15星！力箭一号遥五运载火箭发射成功
- 力箭一号遥五运载火箭发射成功。中科宇航供图 人民网北京11月11日电 （记者赵竹青）11月11日12时03分，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的试验二十六号A、B、C星，吉林一号高分05B星、平台02A03星，云遥一号31星-36星，西光壹号04星、05星，阿曼智能遥感卫星一号，天雁24星共15颗卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。…
- 评论
- 关注