10月中小企业发展指数上升0.3点
为今年以来最大升幅
2024年11月12日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月11日电 （记者王政、刘温馨）记者从中国中小企业协会获悉：10月中小企业发展指数为89，较9月上升0.3点，为今年以来最大升幅。
从分项指数来看，10月份，宏观经济感受指数、成本指数、劳动力指数、投入指数、效益指数由降转升，较上月分别上升0.6、0.5、0.3、0.4和0.2点。综合经营指数、资金指数由平转升，较上月分别上升0.5和0.2点。市场指数继续上升，较上月上升0.3点。中小企业生产经营改善，景气水平明显回升。
从分行业指数来看，行业表现总体回升向好。工业指数延续上升态势，较上月上升0.3点。建筑业、交通运输业、房地产业、社会服务业、住宿餐饮业由降转升，分别较上月上升0.2、0.6、0.5、0.7和0.2点。
《 人民日报 》（ 2024年11月12日 07 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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