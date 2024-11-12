本报记者 屈信明

9月26日召开的中共中央政治局会议提出，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度。

金融监管总局、住房城乡建设部近期联合印发有关通知，制定“白名单”项目扩围增效方案，推动商品住房项目贷款全部纳入“白名单”，进一步发挥相关支持政策作用，推动城市房地产融资协调机制（以下简称“城市协调机制”）落地见效。

“白名单”机制实施近一年来，取得了哪些成效？推动“白名单”扩围，对打好保交房攻坚战、加快构建房地产发展新模式有哪些作用？如何推动完善城市协调机制，更好实现金融与房地产良性循环？记者进行了采访。

应进尽进——

推动商品住房项目贷款全部纳入“白名单”，更好获得金融支持、开展项目建设

不久前，福建省泉州市中骏雍璟府830套预售商品房顺利交房。该项目一度因销售资金回笼未达预期，面临较大财务压力。纳入“白名单”后，主办银行为项目提供授信金额1.59亿元，支持项目建设。

四川省成都市某房地产项目已停工两年。当地城市协调机制专班推动金融机构组建银团贷款并全部投放，加快项目建设进度，2500余套住宅已实现交付。

城市协调机制建立以来，越来越多合规在建“白名单”项目获得融资支持、加快建成交付。

“该机制以城市为主体、以项目为中心，地方相应成立工作专班，发挥城市政府在稳定房地产市场方面的积极作用，及时研判本地房地产市场形势和融资需求。金融机构按照市场化、法治化原则，通过建立绿色通道、单列授信额度、适度下放审批权限等方式，提高贷款审批、投放效率，加大支持力度。”金融监管总局副局长肖远企说，银政企等多方力量协同，有力推动房地产项目融资、建设。

根据此次扩围增效方案，商品住房项目贷款将全部纳入“白名单”机制运行管理，实现“应进尽进”。

“纳入‘白名单’有利于房地产项目更好获得金融支持，加快项目建设。”金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛说，银行为“白名单”项目单列授信额度，资金分配和调剂更为灵活，贷款支持更有保障。同时，“白名单”项目要单独建账核算、封闭运作管理，有利于完善项目管理、防止贷款违规挪用。

推动“应进尽进”，还有利于修复房地产项目存在的问题。山东省济宁市某项目前期出现项目公司资本金不足的情况。经多方沟通，公司股东同意将借款资金转为项目资本金，支持项目建设。目前，该项目已纳入“白名单”并获得银行贷款2亿元。初步统计，全国已有超1000个项目经修复后纳入“白名单”。

招联首席研究员董希淼说，“白名单”扩围后，房地产项目建设交付将更有保障，有利于提升居民对购买新建商品房的信心，对促进房地产市场止跌回稳发挥积极作用。

金融监管总局最新数据显示，截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。

应贷尽贷——

持续完善支持金融机构“能贷、敢贷、愿贷”的措施安排

加大“白名单”项目贷款支持力度，就要更好推动银行对“白名单”项目“应贷尽贷”。住房城乡建设部、金融监管总局联合召开的全国保交房工作推进视频会议提出，要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度。各地持续完善支持金融机构“能贷、敢贷、愿贷”的措施安排。

做好审核把关，确保“白名单”项目质量。对不符合“白名单”条件的项目，各地城市协调机制积极组织各方针对性做好问题修复。例如，对“四证”不全的项目，推动自然资源、住建等部门推进办理；抵押物不足的，推动房企增加补充合格的抵押物等。同时，相关部门结合实际情况优化“白名单”条件标准，在认定抵押物时，可将项目所属房企等提供的其他银行可接受的抵质押物或担保一并纳入。通过一系列政策举措，更好实现银行“能贷”。

专家表示，推动银行分支机构和客户经理“愿贷”，要切实做好尽职免责工作。据悉，金融监管部门指导金融机构制定尽职免责具体实施细则，在评级授信、贷款调查审查审批、贷款发放及贷后管理等环节已按要求勤勉尽职的，应予以免责。

“推动金融机构进一步优化激励约束机制，探索‘白名单’项目服务过程中各环节的尽职情形认定标准，将尽职免责、容错纠错等落实落细，有利于打消基层客户经理过多顾虑，提高基层分支机构和信贷人员积极性。”董希淼说。

“商业银行结合自身经营情况和风险承受能力进行综合论证，对符合贷款条件的积极给予融资支持。”廖媛媛说，对“白名单”项目更加规范化、精细化管理，不仅能有效保障银行债权安全，同时也为构建更加科学、合理、可持续的房地产发展新模式奠定坚实基础。

能早尽早——

优化资金拨付方式，助力房企持续稳健经营

重庆市花滩国际新城三期是当地首批“白名单”项目。中国农业银行重庆市分行进行项目对接后，迅速开展调查评估，建立绿色通道提升审查审批时效，从约30个工作日缩到短短几天。

“城市协调机制已对‘白名单’项目进展及开发企业资质、财务等进行了调查，有利于银行加快审批速度。但银行尽调标准没有放松。”中国农业银行重庆合川支行行长张俊说，银行工作人员多次前往项目工地实地调查，了解到项目可满足改善性住房需求，前期没有过度融资等情形，同时有发放工人工资、支付材料款的合理融资需求。银行最终决定发放贷款，并严格监控资金流向。

提升“白名单”项目对接服务质效，多家银行推出一系列举措。中国工商银行有关负责人表示，在参与城市协调机制过程中，该行提早介入项目筛选，积极对接项目清单，持续优化审批流程，缩短审批时限。广发银行公司金融部副总经理雷敏说，该行成立工作专班，由银行主要负责同志牵头，客户营销、授信审批、风险管理等部门作为成员，设立工作会商、绿色审批、营销协同机制，引导全行与相关部门及房地产企业信息共享、同向发力。

肖远企说，为进一步推动“能早尽早”，今后，商业银行可在与房地产项目公司协商一致的前提下，将全部贷款提前发放至房地产项目公司开立的项目资金监管账户，后续依据实际用款申请，从监管账户受托支付至用款对象。

中国民生银行首席经济学家温彬认为，将贷款资金及早发放到监管账户，有利于给施工方、材料商等链上企业更确定的资金支付预期，并按时支付款项，从而盘活资金链条、推动项目建设。

“对银行而言，在确保贷款资金不被挪用前提下，可以提升资金拨付的灵活度，简化提款流程，提高资金拨付效率；对房企而言，账面上将有更多现金资产，有利于改善企业资产负债表，增强流动性和财务实力；对市场而言，可以打消各方对房企后续融资无法按时到位的顾虑，增强对项目的信心。”廖媛媛说。

专家表示，更好满足房地产行业合理融资需求，不仅有利于打好保交房攻坚战，保障购房人合法权益，从长期看，也能够促进房地产企业稳健经营与持续发展，更好防范金融风险。

金融监管总局数据显示，“白名单”项目贷款质量良好，能够按时还本付息。有的“白名单”项目获得融资建成后，销售回款情况好转，不仅保障了新增贷款安全，也提升了对存量债务的清偿能力，促进房地产与金融良性循环。

董希淼说，房地产金融政策措施持续优化、形成合力，将有效提振市场各方预期，带动市场活跃度上升，促进房地产市场止跌回稳，实现平稳健康发展。

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经