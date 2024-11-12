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“双十一”期间，全国快递揽收和投递量都超过一百二十亿件

快递最高日处理量超七亿件

本报记者 韩 鑫
2024年11月12日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　一年一度的“双11”电商大促落下帷幕，快递业务进入全年旺季。国家邮政局数据显示，10月21日至11月10日，全国快递揽收量约120.82亿件，同比增长21.4%，累计投递量约121.24亿件，同比增长约25.3%；日均业务量超5.5亿件，其中最高日处理量达到7.29亿件，同比增长74%，刷新单日业务量纪录。

　　快递业一头连着生产，一头连着消费。瞬时激增的业务量，既是检验行业发展能力的一次“大考”，也是观察消费市场活力的重要窗口。

　　“快递进村”走向深入，农村市场潜力加速释放。“农村快递包裹变多了！”在贵州省印江土家族苗族自治县木黄镇，中通快递员陆静深有体会，“网点设立7年来，快递量翻了5倍多，这个‘双11’，日最高入库近700个包裹。”

　　从西北戈壁到西南边陲，从乌蒙山区到沿海岛屿，快递末梢深入田间地头，不仅给乡村生活带来便捷，也激发了农村地区消费潜力。中通数据显示，今年“双11”期间，发往乡镇及农村地区的下行包裹量超过5.2亿件，同比增长38%；上行包裹达到3.4亿件，同比增长36%。

　　“快递出海”步伐加快，激活多样化的跨境需求。

　　“双11”期间，菜鸟联合速卖通升级物流履约服务体验，“全球5日达”国际快递产品拓展至14个国家；京东物流开通深圳至吉隆坡国际航线，10月国际快递量环比增长65%，计划明年底全球海外仓面积将实现翻番……

　　“今年快递企业持续提高跨境服务能力，为中国制造扬帆出海提供有力支撑。”国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含说。

　　科技助力末端派送，有效增强快递服务能力。

　　迎战“双11”业务高峰，顺丰丰翼无人机在深圳增加30%的无人机和人员投入，为高峰期间大湾区紧急快件畅通空中渠道、缓解运输压力；申通申瑞车队陆续上线超300辆智能驾驶卡车，保障高峰期的包裹运输；韵达上线全新智能分拣设备，扫描速度提升的同时，实现了节能降耗……新技术加快落地，保障了快递在“双11”物流高峰期间正常流转。

　　国家邮政局有关负责人表示，今年以来，我国快递业务量已超1400亿件，业务收入突破1万亿元。下一步将继续推进农村寄递物流体系建设，加快培育和发展新质生产力，更好地服务支撑经济社会发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月12日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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