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中信集团12个项目荣获2023年度人民银行金融科技发展奖

2024年11月12日08:25 | 来源：人民网
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近日，人民银行公布了2023年度金融科技发展奖获奖项目名单，中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、百信银行、中信期货、华夏基金、中信建投期货等单位共12个项目获奖，包括一等奖1项、二等奖7项、三等奖4项。近三年，中信集团共有33个项目获奖。

中信银行（受访者供图）

中信集团12个项目荣获2023年度人民银行金融科技发展奖（受访者供图）

中信证券的“证券领域一站式知识图谱平台项目”荣获一等奖。该项目运用图分析、图计算、大模型等技术，打造了证券行业领先的自主可控一站式通用智能图谱平台，构建了统一的境内外客户识别体系、关联风险分析模型、智能合规图谱应用，为国际化风险控制难、隐蔽风险识别难、异常监测手段单一等行业痛点问题提供了有效解决方案，显著增强了证券公司合规管理与风险控制能力。场外配资异常交易识别模型准确率达85%，节约风控部门成本约30%，为反洗钱团伙挖掘等20余个应用场景赋能，具有显著示范效应和推广价值。

近年来，中信集团大力推动数字化转型，以“应用绽放”行动推进产业数字化发展，在不同产业链中落地了一批示范应用。中信集团牢牢把握金融工作的政治性、人民性，着力强化创新引领、加大技术攻关，积极推动人工智能、隐私计算、区块链等前沿技术创新应用，以数字技术提升产品和服务质效、强化风险管控，不断探索做好数字金融大文章的新路径。

(责编：曹淼、李源)
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