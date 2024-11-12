人民网记者 乔雪峰

城市公共交通是保障城市居民日常基本出行的公益性行业。它关系城市的健康发展，也关系基本的民生保障。优先发展公共交通是转变城市交通发展方式、提升人民群众生活品质、提高政府基本公共服务水平、促进城市现代化建设的必然要求。

党的十八大以来，我国大力实施城市公共交通优先发展战略，在117个城市开展了国家公交都市建设，大力推动公共交通与城市良性互动和协调发展，各地城市公共交通服务保障水平都在不断提升。

数据显示，截至去年年底，全国共有城市公共汽电车运营线路7.98万条，运营线路总长度达到173万公里，其中快速公交线路长度有7656公里，运营的车辆数有68.2万辆，这些车辆中有81%左右是新能源车，有90%左右是空调车，有18%左右是低地板的车辆。

交通运输部发布数据显示，10月，我国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路313条，运营里程10455.3公里，实际开行列车349万列次，完成客运量27.7亿人次，进站量16.5亿人次。

其中，地铁、轻轨、市域快速轨道等大运量线路共273条，运营里程9758公里，完成客运量27.2亿人次，进站量16.1亿人次；单轨、磁浮等中运量线路共7条，运营里程202.5公里，完成客运量3779万人次，进站量2737万人次；有轨电车、自动导向轨道等低运量线路共33条，运营里程494.8公里，完成客运量1154万人次，进站量1099万人次。

“通过城市公共汽电车和城市轨道交通，城市公共交通系统每天运送乘客达到2亿人次，为服务城市社会经济发展提供了有力支撑。”交通运输部运输服务司副司长、一级巡视员王绣春表示，在整个城市公共交通发展过程中，各城市也坚持以人民为中心，不断完善服务网络，创新服务模式，针对乘客通勤、通学、就医、枢纽集散等各类需求，积极开通定制公交、社区公交、微循环公交、敬老公交等多元化的服务线路。积极推广新技术、新装备，基本实现了出行信息的查询和移动便捷支付等一些智能化的转变。

王绣春表示，总体来看，城市公共交通的快速发展有效保障了广大群众的基本出行需求，但与“人享其行”的美好愿景相比还有差距，下一步交通运输部要结合新出台的《城市公共交通条例》（以下简称《条例》）贯彻落实，以此为契机深入实施城市公共交通优先发展战略，持续扩大线网的覆盖深度和广度，不断提高运行效率和运营服务水平，强化安全管理，不断提升城市公共交通的竞争力和吸引力，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

据了解，前不久刚刚发布的《城市公共交通条例》是我国城市公共交通领域的第一部专项行政法规，明确了城市公共交通发展的基本制度设计，开启了我国城市公共交通优先发展的法制化新局面。

王绣春指出，《条例》在制定过程中，立足我国城市公共交通行业发展实际，坚持问题导向，首先是坚持以人民为中心，准确把握城市公共交通基本公共服务的属性和定位，全面落实城市公共交通优先发展战略，积极回应人民群众对美好出行需求的新期待。第二个方面是聚焦城市公共交通发展中的突出问题，重点围绕发展保障、运营服务、安全管理等方面进一步完善制度设计，着力增强针对性和实效性，为推动行业健康可持续发展提供坚实的法规依据。三是突出城市人民政府发展城市公共交通的主体责任，着重明确城市公共交通发展需要在国家层面统一规范和指引的事项，为城市人民政府自主管理，履行公共交通发展主体责任留出充分的空间。

“城市公共交通是关系国计民生的社会公益性事业和重要民生事项。优先发展城市公共交通惠及亿万群众的基本出行，是提高政府公共服务水平，构建资源节约型、环境友好型社会，建设宜居、韧性、智慧的现代化城市的重要举措。”交通运输部科学研究院院长周晓航表示，《条例》立足我国城市公共交通行业发展实际，坚持城市公共交通公益属性，进一步明确了城市公共交通优先发展战略，重点围绕城市公共交通发展中的突出问题，提出了城市公共交通发展基本制度，在城市公共交通优先发展这一重要议题上，向世界提供了新时代的中国方案，展现了中国式现代化的治理智慧。

(责编：杨曦、吕骞)

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