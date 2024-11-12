人民网北京11月12日电 （记者乔雪峰）城市是物流的重要节点和枢纽，物流是城市经济发展的重要支撑。近年来，物流与城市的新关系、新业态、新模式，推动我国物流行业创新发展，为服务国家战略提供有力支撑。

“共建城市物流绿色低碳新生态是一项长期而复杂的工作，不可能一蹴而就，需要多方努力、多点发力，合力推动物流行业绿色低碳高质量发展。”11月7日，中国交通运输协会副会长、国家铁路局原总工程师赵果情在第十一届中国城市物流与供应链大会上表示，当前，绿色低碳转型发展已成为全球共识。“十四五”规划中，我国将绿色发展确立为现代化建设全局中的关键战略。对于交通运输及物流行业而言，实施绿色低碳发展是关乎行业持续健康发展的关键主题。

国家邮政局政策法规司一级巡视员、原副司长靳兵表示，近年来，物流领域尤其是城市快递物流绿色低碳发展成为国家重大战略。我国先后发布了一系列政策，推动物流信息化、自动化、智能化发展，强调绿色包装、新能源汽车应用及数智化转型。“低空经济为城市快递物流绿色低碳、降本增效、高质量发展提供了新路径，也为低空经济发展、路空一体立体交通规模化绿色发展提供了有益样板。”

靳兵指出，下一步，企业应抓住国家政策机遇，充分利用国家支持低空经济发展和以旧换新补贴政策，用数智化手段加快城市快递物流绿色低碳转型高质量发展步伐，实现企业、社会、国家、百姓各方共赢的大好局面。

“2024年，我国国民经济持续向好发展，经济结构不断优化，发展韧性继续提升，物流业为国民经济高效顺畅运行提供了良好支撑，自身在保持稳定增长的同时，降本增效成果持续显现。”国家发展改革委综合运输研究所原所长、国际物流与供应链咨询委员会首席专家汪鸣表示，2025年，我国物流发展总体趋势将呈现五大新趋势：一是产业链供应链融合发掘新空间；二是优化发展空间结构形成新支撑；三是推动重点领域改革释放新动能；四是智慧物流集成创新打造新引擎；五是国际物流提质增效构筑新优势。

尽管城市物流绿色发展取得了一定成效，但仍面临一些挑战，如绿色物流技术和设备的投入成本较高、行业标准尚不统一等。与会嘉宾一致认为，城市物流绿色低碳转型高质量发展应从发展多式联运、推广绿色运输工具、推进仓储绿色化、优化物流配送模式、推广环保包装、加强数字化管理等多方面入手，需要政府、企业、社会及公众等多方面的共同努力，通过技术创新、模式创新和政策引导，共同推动城市物流向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

“当前，城市绿色物流的发展尚处于起步阶段，产业界需紧密合作，共同努力，才能将城市绿色物流这项工作做得更加出色、更加精细。”汪鸣指出，推动城市物流绿色发展的两大核心策略为“一体化”与“全方位”。一体化策略侧重于物流设施、装备及流通环节的全流程，旨在促进绿色低碳的全面实现；而全方位策略则涵盖从供应链全链条的减碳方案设计，到物流碳足迹的明确追踪，再到优化结构以实现降本增效，强调从源头至终端的全程把控，深入推动绿色发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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