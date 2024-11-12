人民网记者 郝帅

“给消费者多一些实惠，少一些套路”“不只卷价格，也要卷服务”“带货主播要严格注意直播带货的选品”……

从最初的“剁手”狂欢，到如今的理性甄选，“双十一”购物节见证了电商行业的飞速发展，也反映出消费者在消费观念方面的深刻变化。11月11日，作为人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”系列之一，人民网、人民日报社政治文化部联合推出《消费圆桌派》“双十一”特别节目邀请到北京工商大学法学院教授、商法研究中心主任吕来明，中国消费者协会消费指导部副主任赵宇，人民日报记者史一棋共同做客人民网演播厅，围绕电商行业的发展演变、机遇挑战以及未来方向，展开热烈探讨。

“双十一”16载，有哪些变化？

从最初的单日促销，到现在长达数周的购物狂欢，“双十一”已经走过了16个年头。如今，除了传统电商营销，直播带货模式的兴起，也为消费者带来了更加丰富的购物体验。

在人民网记者的采访短片中，一些消费者表示，今年“双十一”不再盲目追求低价，而是更加注重性价比和售后服务，一般会在多平台对比后，再做出购物决定。

作为电商界的传统节日，“双十一”对于拉动消费、促进经济增长有着重要意义。吕来明指出，“双十一”的热度虽然有所下降，但时间跨度拉长，让消费者有了更充足的时间进行理性消费和比较。

圆桌嘉宾展开精彩对话。人民网记者 任峰涛摄

“这一变化彰显了消费者对商品品质和服务体验需求的升级。”吕来明说，也使经营者们认识到，依赖低价竞争并非可持续发展之道，应专注于提升商品质量和服务水平。

“持续的低价竞争不仅挤压了商家的利润空间，也无法满足消费者的品质需求。”作为场外特邀专家，淘天集团公共事务副总裁、研究中心主任徐飞介绍，今年“双十一”期间，电商平台更加注重对优质服务商家的流量扶持，推动品质和服务成为商家的核心竞争力。这种战略调整不仅有助于提升消费者的购物体验，也有利于电商行业健康发展。

在电商迅猛发展的背后，也不得不正视其存在的问题和挑战。

“电商行业出现的问题主要集中在不能满足消费者期待，如商家虚假宣传、物流配送以及偏远地区无法快递等方面的问题。这不仅影响了消费者的购物体验，也对行业健康发展构成了威胁。”史一棋说。

围绕如何加强消费者权益保护，确保电商行业的健康发展，赵宇分享了她的观点。她表示，现在网络消费的主要问题包括欺诈行为、价格行为、物流行为以及过度收集消费者个人信息等。对此消费者要提高自我保护意识，在选购商品前货比三家，关注价格变化。同时也希望商家和平台能够给消费者更多实惠，提高产品质量和售后服务水平。

直面行业阵痛，变革中寻突破

在电商行业中，直播带货以其独特的魅力迅速崛起，不仅为消费者带来前所未有的购物体验，也为市场注入了新的活力。但随之而来的，也有很多发展中的阵痛问题。

10月9日，“人民投诉”平台联合人民日报“读者来信”版共同开展规范“直播带货”问题建议征集活动，根据征集到的网友留言发现，主播虚假营销、商品质量参差不齐以及售后难以保障是直播带货长期存在的问题，这在一定程度上阻碍了直播行业的健康发展。

圆桌嘉宾围绕采访视频展开深入讨论。视频截图

“在短视频平台购买商品退货率特别高”“直播间购物经常遇到货不对版、质量差等问题”。人民网记者在采访中了解到，大家普遍认为，目前短视频平台带货的门槛较低、监管复杂，希望电商平台和政府监管部门加强把控。

吕来明对此建议，首先，要明确披露带货主体和商品来源，加强对直播间运营者和主播的约束；其次，直播平台应加强对运营者和主播的身份核验和动态监测，通过黑名单制度净化市场秩序；还要明确虚假宣传、货不对版的责任主体，严格要求头部主播承担起社会责任。

在流量时代，媒体的角色和责任也备受关注。史一棋表示，媒体应积极承担社会责任，在宣传上多力挺正能量直播和优质直播行业的发展。

作为消费者，又应该如何保护自己的合法权益？

赵宇建议，应在立法和立规上指导电商平台不断完善相关规则，严厉打击虚假宣传和不实评价行为。消费者在观看直播购物时也应提高警惕，可以录制主播视频作为凭证，并多关注其他消费者的评价。中消协也将继续搜集消费者投诉案例，发布消费提示和警示信息，帮助消费者少“入坑”。

电商新规，指引发展“新航向”

今年9月1日，《网络反不正当竞争暂行规定》正式实施。

“作为电商领域的新规，《网络反不正当竞争暂行规定》具有其显著的特点与亮点。”吕来明表示，新规规定了平台对商家不正当竞争行为的监督，细化了对网络虚假宣传的规制内容，补充列举了通过文案、热评、热搜、榜单等进行的营销活动及虚构点击量、投票量、点赞量、升学率等虚假宣传行为。同时，新规特别将制造话题、“卖惨”等网络直播营销视为不正当竞争。

从消费者保护的角度，新规又有哪些突破？

赵宇认为，新规对滥用数据算法获取竞争优势等问题进行规范，间接地保护了消费者，使其免受不正当竞争行为的侵害。还明确了对“刷单炒信”“好评返现”等焦点问题的规制，进一步回应了社会关切。

徐飞表示，电商平台应积极响应新规要求，优化商家服务和支持体系，提升消费者体验。同时，利用技术创新提升平台效能和监管水平，更好地发挥企业与消费者之间的纽带作用。

在访谈的尾声，几位嘉宾一致认为，电商新规的出台为行业健康发展提供了有力保障。电商平台、消费者、媒体以及社会各界应共同努力，携手推动电商行业迈向更加公平、透明、健康的发展道路。

【栏目介绍】

《消费圆桌派》是人民网、人民日报社政治文化部联合推出的一档大型融媒体谈话节目，畅聊中国消费领域新趋势、新亮点、新体验，多维度展现中国消费市场的韧性与潜力，传递消费新观察，透视消费新生态。

点击上图查看“百日直播行动”更多精彩内容

(责编：杨迪、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经