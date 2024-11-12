人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

10月中国中小企业发展指数创今年以来最大升幅

2024年11月12日09:00 | 来源：新华社
小字号

新华社北京11月11日电（记者王雨萧）中国中小企业协会11日公布数据显示，10月中小企业发展指数为89，较9月上升0.3点，为今年以来最大升幅，也是2023年3月以来最大升幅。其中，分项指数、分区域指数全面上升。

从分项指数看，10月份，宏观经济感受指数、成本指数、劳动力指数、投入指数、效益指数由降转升，较上月分别上升0.6、0.5、0.3、0.4和0.2点；综合经营指数、资金指数由平转升，较上月分别上升0.5和0.2点；市场指数继续上升，较上月上升0.3点。中小企业生产经营改善，景气水平明显回升。分项指数全面上升，为今年3月以来再次出现。

分行业指数看，10月份，工业指数延续上升态势，较上月上升0.3点；建筑业、交通运输业、房地产业、社会服务业、住宿餐饮业指数由降转升，分别较上月上升0.2、0.6、0.5、0.7和0.2点；批发零售业、信息传输软件业指数由升转降，分别较上月下降0.1和0.3点。总体来看，行业表现回升向好。

分区域指数全面上升。10月份，东部、中部、西部和东北地区中小企业发展指数分别为89.9、89.7、88.0和81.2，分别较上月上升0.4、0.2、0.6和0.9点。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一箭15星！力箭一号遥五运载火箭发射成功
　　力箭一号遥五运载火箭发射成功。中科宇航供图 人民网北京11月11日电 （记者赵竹青）11月11日12时03分，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的试验二十六号A、B、C星，吉林一号高分05B星、平台02A03星，云遥一号31星-36星，西光壹号04星、05星，阿曼智能遥感卫星一号，天雁24星共15颗卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。…
央行：10月末M2余额309.71万亿元 同比增长7.5%
　　人民网北京11月11日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，10月金融统计数据报告显示，10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%。此外，前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部