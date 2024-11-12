新华社广州11月11日电（记者洪泽华 顾天成）中国航空工业集团副总经理张继超11日表示，我国自主设计研制的货运航天飞机“昊龙”已完成方案设计，正全面开展工程研制，力争早日实现首次空间站货物运输任务。

“‘昊龙’货运航天飞机采用商业运载火箭发射，能够与我国空间站交会对接。完成货物上下行之后，可无动力自主返回，并水平着陆于指定机场。”张继超说，“昊龙”货运航天飞机具备突出的可重复使用能力，能再入大气层飞行、水平着陆，兼顾空间站上行和下行运输，实现航天器航班化的回收处置和重复使用，大幅降低货运飞行器的重复使用周期和单次任务成本，相比传统货运飞船具有更好的经济性和下行运输能力。

中国航空工业集团新闻发言人吴基伟表示，“昊龙”货运航天飞机是中国航空工业集团发挥航空技术优势，开发商业航天产品的新起点。

“分隔大气层和宇宙空间的‘卡门线’不是我们的分界线，宇宙空间足够广袤，容得下世界各国足够多的技术路线去探索、去拓展、去成功。”吴基伟说。

(责编：王震、陈键)

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