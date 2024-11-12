人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

货运航天飞机“昊龙”全面开展工程研制

2024年11月12日09:01 | 来源：新华社
小字号

新华社广州11月11日电（记者洪泽华 顾天成）中国航空工业集团副总经理张继超11日表示，我国自主设计研制的货运航天飞机“昊龙”已完成方案设计，正全面开展工程研制，力争早日实现首次空间站货物运输任务。

“‘昊龙’货运航天飞机采用商业运载火箭发射，能够与我国空间站交会对接。完成货物上下行之后，可无动力自主返回，并水平着陆于指定机场。”张继超说，“昊龙”货运航天飞机具备突出的可重复使用能力，能再入大气层飞行、水平着陆，兼顾空间站上行和下行运输，实现航天器航班化的回收处置和重复使用，大幅降低货运飞行器的重复使用周期和单次任务成本，相比传统货运飞船具有更好的经济性和下行运输能力。

中国航空工业集团新闻发言人吴基伟表示，“昊龙”货运航天飞机是中国航空工业集团发挥航空技术优势，开发商业航天产品的新起点。

“分隔大气层和宇宙空间的‘卡门线’不是我们的分界线，宇宙空间足够广袤，容得下世界各国足够多的技术路线去探索、去拓展、去成功。”吴基伟说。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一箭15星！力箭一号遥五运载火箭发射成功
　　力箭一号遥五运载火箭发射成功。中科宇航供图 人民网北京11月11日电 （记者赵竹青）11月11日12时03分，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的试验二十六号A、B、C星，吉林一号高分05B星、平台02A03星，云遥一号31星-36星，西光壹号04星、05星，阿曼智能遥感卫星一号，天雁24星共15颗卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。…
央行：10月末M2余额309.71万亿元 同比增长7.5%
　　人民网北京11月11日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，10月金融统计数据报告显示，10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%。此外，前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部