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超16万亿元新增贷款投向了哪里？

2024年11月12日09:02 | 来源：新华社
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新华社北京11月11日电（记者吴雨）11日，10月金融统计数据出炉，信贷结构出现不少亮点。前10个月超16万亿元新增贷款投向了哪些领域？企业和居民贷款增长有何特点？

中国人民银行当日发布的金融统计数据显示，10月末，我国人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%；社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。

“信贷投放总体平稳，金融对实体经济支持力度保持稳固。”中国民生银行首席经济学家温彬认为，一方面贷款发放规模持续扩大，进一步盘活存量信贷资产；另一方面信贷结构持续优化，金融五篇大文章支持成效显现。

有市场机构估算，前三季度主要金融机构贷款发放量超过110万亿元，比2023年同期多近8万亿元，比2022年同期多近20万亿元。今年以来，信贷回收量和新发放量都在同步较快增长，从一个侧面反映出信贷投放效率进一步提升。

从新增信贷的结构来看，企业和居民的贷款增长均显现出亮点。

今年以来，企业贷款特别是企业中长期贷款新增较多，这为稳投资提供了较为充足的资金支持。数据显示，前10个月，我国企（事）业单位贷款增加13.59万亿元，是贷款增加的主力军。其中，中长期贷款增加9.83万亿元，占比超七成。

具体来看，信贷资金流向了哪里？

记者从中国人民银行了解到，10月末，专精特新企业贷款余额4.23万亿元，同比增长13.6%；科技型中小企业贷款余额3.17万亿元，同比增长21%；普惠小微贷款余额33万亿元左右，同比增长15%左右。这些贷款增速均高于同期各项贷款增速。

与此同时，前10个月，我国住户贷款增加2.1万亿元。记者从中国人民银行了解到，10月份我国个人住房贷款规模企稳，明显好于前9个月月均减少690亿元的水平，也好于前两年同期水平。

“前期各项政策逐步落地生效，支持经济作用持续显现。”招联首席研究员董希淼表示，特别是今年9月下旬以来，中国人民银行优化调整房地产金融政策，创设两项支持资本市场的货币政策工具，市场反应积极。

数据显示，10月末，广义货币（M2）余额同比增长7.5%，增速持续回升；狭义货币（M1）余额同比增速较上月回升，M2与M1的“剪刀差”有所收窄，经济企稳向好。

董希淼认为，一揽子增量金融政策有效改善预期，部分投资者风险偏好转向更为积极。随着支持资本市场的新工具落地，商业银行向非银机构的融资增多，也直接推动M2增加。此外，财政支出加快，财政存款更多转化为企业存款。

今年以来，我国利率水平保持稳中有降态势，企业和居民融资成本进一步降低。记者从中国人民银行了解到，10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。

“考虑到有些增量政策还在陆续落地，贷款审核、授信、提款等也需要一个过程，未来政策效应还会进一步传导显现。”温彬表示，在一系列增量政策支持下，社会预期和市场信心将持续提升，融资需求将进一步改善，融资成本也有望进一步降低。

中国人民银行日前发布的2024年第三季度中国货币政策执行报告显示，下阶段，中国人民银行将坚定坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

(责编：王震、陈键)
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