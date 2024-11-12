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口岸经济助内陆地区成开放前沿

2024年11月12日09:03 | 来源：新华社
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新华社兰州电（记者程楠 赵泽辉 王铭禹）甘肃兰州国际港多式联运有限公司向乌兹别克斯坦开行了搭载290台中国商品车的中亚班列；新疆维吾尔自治区霍尔果斯铁路口岸通行中欧（中亚）班列累计突破4万列；内蒙古自治区陆路口岸货运量再次突破1亿吨大关……

近年来，西北内陆地区持续做大做强口岸经济，正从相对封闭的内陆变成对外开放的前沿。

今年以来，兰州国际港多式联运有限公司已成功向中亚、南亚等国家和地区发运33列JSQ型车（商品车铁路运输专用车）商品车国际班列，共计9119台国产汽车驶向海外市场。

兰州国际港多式联运有限公司总经理曹柱介绍，随着国产新能源汽车受到越来越多中亚消费者的青睐，国际港积极开拓市场。“我们适时组织商品车出口专列，为国产新能源汽车开拓中亚市场提供稳定运力，也有助于提升企业集货能力和集结效率，加快兰州汽车出口集贸中心建设。”他说。

在既不靠海也不沿边的内陆地区开展大规模进出口业务，离不开贸易口岸建设。

甘肃近年来获批建设了进境水果和进口冰鲜水产品指定口岸、进口肉类指定查验场等多类口岸，常态化开展肉类、木材、水果、冰鲜水产品、棉纱等进口业务，贸易业态不断丰富，对外开放层次不断提高。

在内蒙古自治区4200多公里的边境线上，14个陆路口岸昼夜不停运转。从智能通关到边民互市，从中欧班列到跨境旅游，通过不断优化通关流程、拓展贸易渠道、完善开放平台，内蒙古正推进向北开放重要桥头堡建设。

拥有20个经国务院批准的对外开放口岸的新疆，近年来持续发力，着力打造“口岸经济带”。今年以来，霍尔果斯铁路口岸中欧（中亚）班列日均通行数量保持在22列以上，平均每2个小时就会完成一列入境返程中欧班列的换装。今年1至9月，中欧（中亚）班列开行6269列，同比增长8.1%；口岸过货量880.5万吨，同比增长9%。

如今，西北各地正不断提升通关效率，推动内陆地区口岸经济发展质量不断提升。

在内蒙古甘其毛都口岸，橘红色的AGV无人驾驶车辆在中蒙边境穿梭，海关智能卡口能在30秒内完成车辆放行。满都拉口岸入境货运车辆可在30秒内完成重量核对，卡口放行最多需要6秒。在满洲里铁路口岸，海关工作人员通过优化检测流程和电子化作业，将中欧班列监管时间从近6小时缩减至5分钟。

在兰州铁路口岸，兰州海关等监管部门持续推广国际贸易“单一窗口”一站式申报、电子化放行、报关单网上办理等改革措施，并先后实施“提前申报、预约通关”，符合条件的商品“先放行后检测”等一揽子惠企“组合拳”，帮助企业赢得通关时间。

口岸经济日益成为内陆地区经济发展的新亮点。内蒙古自治区商务厅副厅长、自治区口岸办主任刘永明表示，内蒙古将继续发挥向北开放重要桥头堡作用，不断提升口岸通关效率，全方位扩大对外开放。

兰州大学经济学院教授林柯表示，内陆地区的口岸将国内国际两个市场、国内国外两种资源紧密连接。共建“一带一路”倡议已成为内陆地区高质量发展的巨大机遇。

(责编：王震、陈键)
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