新华社北京11月11日电（记者孙晶 胡丹丹）近日，传统互联网搜索巨头谷歌宣布其“双子座”人工智能（AI）模型将整合谷歌搜索功能。随后，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）发布公告，正式上线ChatGPT的实时搜索功能。随着AI技术的迅猛发展，AI搜索引擎逐渐成为信息获取领域的新兴力量，为用户提供更为智能和个性化的搜索体验。

为什么各家纷纷布局AI搜索？AI搜索与常规搜索有何不同？国产搜索引擎是否能转型AI化？这些都是人们关心的问题。

并非传统搜索引擎升级

随着生成式AI在2023年突破性发展，AI工具在多个领域得到快速部署，搜索就是其中之一。AI搜索不仅仅是传统搜索引擎的简单升级，而是通过深度学习和自然语言处理等技术重塑信息获取的方式。“困惑”人工智能公司创始人阿拉温德·斯里尼瓦斯将其描述为一个“答案引擎”——当用户提出问题，它会给出一个简洁明确的答案，且所有的答案都标明了来源，并给出系列联想问题，与用户形成进一步的互动，进一步拓展和延伸相关话题。

英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任、英国社会科学院院士傅晓岚在接受新华社记者采访时表示，AI搜索通过语义理解和深度学习技术，重塑了传统的关键词匹配模式。这一获取信息方式的重大变革将让AI搜索在医疗、法律、金融、初创企业估值等领域发挥重要作用。

阿里巴巴智能信息事业群副总裁周晓鹏在接受采访时表示，搜索引擎的核心价值是连接用户与他们寻求的信息，AI搜索重塑了信息获取方式，让用户与信息的距离趋近于零，这是AI搜索未来拥有广阔前景的核心基础。

此外，AI搜索技术的特点决定了它能够处理更加复杂的查询，不局限于文字，还能理解和索引视频、图片、语音等多样化内容。这种多模态的处理能力，使得AI搜索能够从更广泛的数据源中提取信息，为用户提供更丰富和准确的搜索结果。同时，AI也重塑了搜索的产品形态，可以实现AI写作、AI文件总结等，让搜索从工具变为全能AI助手。

传统搜索引入智能体

面对AI搜索的浪潮，传统搜索引擎也通过引入智能体来实现“AI化”升级。

百度搜索品牌运营负责人容薇日前在接受采访时表示，智能体是被广泛看好的AI应用方向。根据业界通用定义，智能体是能够与环境互动、收集数据，利用数据去自主决定完成预设任务的计算机程序，其最大的特点是自主性——人类只需交给它一个最终目标，由它自行拆解目标、获取相关数据资源、反馈结果，所以它能够完成更加复杂、更加模糊的任务，从而大幅度提升生成式AI的实用价值。

智能体很大程度上可以视为搜索引擎的延伸和升级。在生成式AI诞生之前，人们除了参考网站和社区的资料之外，主要还是通过搜索引擎手动寻找答案——尝试用不同的关键词搜索出大量信息来源。而在生成式AI的时代，搜索引擎成为“智能体中枢连接器”的角色。

针对获取信息场景，周晓鹏表示，搜索是用户发起需求的入口，面对复杂问题，AI搜索可以拆解、推理用户意图，检索、分析和总结全网信息，生成和聚合多模态的回答。搜索结果不是目的，解决问题才是核心。因此，AI搜索可以提供更加丰富的内容形态和交互方式，在一定程度上进化成为各类用户场景中的AI助手。

隐私保护成未来发展焦点

尽管AI搜索引擎展现出广阔的市场前景，但其发展仍面临诸多挑战。数据隐私和安全问题是用户关注的焦点，如何在提供优质服务的同时保护用户隐私，将是AI搜索引擎需要解决的重要课题。

傅晓岚认为，隐私保护、技术合规和伦理问题等都对AI搜索引擎的发展提出了更高要求。未来，随着技术的不断进步和市场需求的变化，AI搜索引擎有望在更多领域实现突破，为用户带来更加智能和便捷的搜索体验。

周晓鹏表示，安全、合规是每一款产品想寻求更大发展的基石，AI产品在发展过程中肯定会遇到很多新问题，强化技术保障、明确隐私政策、限制数据使用范围、数据合规使用是每个从业者应尽的责任。他说：“在这个过程中，需要行业、学界、机构、政府等多个角色不断交流，不断缩小认知差异，达成共识。”

(责编：王震、陈键)

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