科技日报北京11月11日电 （记者付毅飞）11日12时03分，由广州中科宇航探索技术有限公司（以下简称“中科宇航”）研制的力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区点火升空，顺利将15颗卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

记者从中科宇航获悉，本次任务成功发射的阿曼智能遥感卫星一号，由中国长城工业集团有限公司作为总承包商，深圳航天东方红卫星有限公司进行卫星平台系统研制，地卫二空间技术（杭州）有限公司进行载荷及智能（AI）处理平台研制，是阿曼新一代人工智能企业的重要应用项目。

由此，本次任务实现中国商业航天企业首次向国际用户提供发射服务，开启中国民营火箭国际化发射新篇章。

此次任务还发射了试验二十六号A、B、C星，吉林一号高分05B星、平台02A03星，云遥一号31星至36星，西光壹号04星、05星，天雁24星。这些卫星主要用于城市规划、农业监测、气象观测等领域。至此，力箭一号运载火箭共将57颗卫星送入预定轨道，入轨载荷总质量超5吨。

(责编：王震、陈键)

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