科技日报北京11月11日电 （记者孙瑜）记者从中铁第四勘察设计院获悉，11月11日，由该院总体总包设计的世界最快中低速磁浮快线——长沙至浏阳市域（郊）铁路黄花机场至浏阳段（以下简称“长浏快线”）正式开工建设。

长浏快线是全国首条中低速磁浮市域快线，在中低速磁浮制式设计时速、工程规模等领域取得了重大突破。

目前世界上已商业化运营的中低速磁浮线路设计速度一般不超过120公里/时，而长浏快线设计速度为160公里/时，属于世界首例。在160公里/时磁浮车辆下线后，长浏快线先后开展了靴轨关系、车—桥—轨动力学关系、隧道空气动力学等方面的科研工作，为该项目的工程化应用奠定了基础。

据悉，长浏快线起于长沙黄花机场T3航站楼，串联浏阳金阳新城，终点抵达浏阳主城区，全长48.73公里，共设站12座。项目分两期建设，目前开工的一期工程将建设黄花机场至集里段，线路长度39.52公里，设站7座，预计2029年建成通车。

长浏快线串联了长沙城区、黄花国际机场、永安、金阳新城组团和浏阳城区副中心等客流集散点，是拓展长沙市域空间，构建“一体两翼、两轴两带”的城镇开发格局，实现浏阳向西发展的重要支撑。

(责编：王震、陈键)

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