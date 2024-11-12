人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全球最快中低速磁浮快线开工建设

2024年11月12日09:08 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报北京11月11日电 （记者孙瑜）记者从中铁第四勘察设计院获悉，11月11日，由该院总体总包设计的世界最快中低速磁浮快线——长沙至浏阳市域（郊）铁路黄花机场至浏阳段（以下简称“长浏快线”）正式开工建设。

　　长浏快线是全国首条中低速磁浮市域快线，在中低速磁浮制式设计时速、工程规模等领域取得了重大突破。

　　目前世界上已商业化运营的中低速磁浮线路设计速度一般不超过120公里/时，而长浏快线设计速度为160公里/时，属于世界首例。在160公里/时磁浮车辆下线后，长浏快线先后开展了靴轨关系、车—桥—轨动力学关系、隧道空气动力学等方面的科研工作，为该项目的工程化应用奠定了基础。

　　据悉，长浏快线起于长沙黄花机场T3航站楼，串联浏阳金阳新城，终点抵达浏阳主城区，全长48.73公里，共设站12座。项目分两期建设，目前开工的一期工程将建设黄花机场至集里段，线路长度39.52公里，设站7座，预计2029年建成通车。

　　长浏快线串联了长沙城区、黄花国际机场、永安、金阳新城组团和浏阳城区副中心等客流集散点，是拓展长沙市域空间，构建“一体两翼、两轴两带”的城镇开发格局，实现浏阳向西发展的重要支撑。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一箭15星！力箭一号遥五运载火箭发射成功
　　力箭一号遥五运载火箭发射成功。中科宇航供图 人民网北京11月11日电 （记者赵竹青）11月11日12时03分，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的试验二十六号A、B、C星，吉林一号高分05B星、平台02A03星，云遥一号31星-36星，西光壹号04星、05星，阿曼智能遥感卫星一号，天雁24星共15颗卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。…
央行：10月末M2余额309.71万亿元 同比增长7.5%
　　人民网北京11月11日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，10月金融统计数据报告显示，10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%。此外，前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部