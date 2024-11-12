科技日报讯 （记者叶青 通讯员 任志宏）11月2日，粤港澳大湾区轨道交通一体化建设重点项目——广花城际铁路取得关键进展。首台以广州城市命名的“羊城号”盾构机，在历经46天组装调试后，顺利在广州东至花都天贵城际项目（以下简称“广花城际”）方石站现场始发。

广花城际铁路由广州地铁建设，中铁建华南建设总承包管理，本次始发区间为五工区（中铁十一局）管段。作为《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》首批实施项目中直径最大的盾构机，“羊城号”盾构机重达3350吨，最大开挖直径达13.56米，将负责广花城际方石至白方盾构井区间隧道的掘进任务。

“该区间具有局部埋深覆土浅、掘进技术控制难、同向干线距离近三大显著特点。”中铁十一局广花城际项目负责人蒋浩梁介绍，针对复杂的施工挑战，建设团队决定采用“单洞双线”施工方案，实现“一次掘进风险减半”。

为保障盾构掘进过程中顺利穿越各类风险源，确保管片拼装质量，“羊城号”盾构机采用泥水平衡施工模式。该模式在地质环境复杂多变的华南地区极具适应性，可实现稳定控制地层，减少地面沉降。同时，盾构机所搭载的超前地质预报、超前钻注浆等先进系统能极大增强盾构机面对复杂工况时的预判能力，提升掘进过程中的安全系数。

与此同时，建设团队还对“羊城号”盾构机进行了多项“个性化定制”。其自带的盾尾间隙自动测量、自动消防喷淋等可大幅提升盾构施工过程中的智能化水平。由中铁十一局自主研发的第六代智慧盾构系统作为盾构机的“中枢神经”，可实现采集、监控、管理、分析四大核心功能，如同为盾构机装上了一双慧眼，为高质量建成隧道提供了强大智力保障。

据了解，在接下来的盾构施工过程中，建设团队还将依托国家级大盾构隧道智能建造实验室和盾构工程研究院，大力开展科技攻关，持续开展前沿技术探索，进一步提升广花城际线路建设的科技含量。

(责编：王震、陈键)

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