2024年是《西部陆海新通道总体规划》印发五周年

五年来，国际铁路联运促进西部陆海新通道通得更快

海关总署11月12日发布数据

今年前10个月

海关监管中老班列6525列，同比增长36.5%

监管中越班列1700列，同比增长47%

班列整体运行效率提升60%以上

数据还显示

前10个月

全国经西部陆海新通道进出口1.15万亿元

同比增长8.8%，高出我国整体增速3.6个百分点

西部陆海新通道运行质效不断提升

同期

西部陆海新通道沿线省（区、市）出口农产品总值268.8亿元

同比增长12.3%

云南的鲜花、重庆的柠檬、四川的沃柑、甘肃的葡萄酒等

越来越多西部优势特色农产品“跑进”国际市场

记者：邹多为、李晓婷

设计：赵怡宁

新华社国内部、新华社重庆分社联合出品

(责编：卫嘉、白宇)

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