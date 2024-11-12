6525+1700列！西部陆海新通道国际铁路联运运力加码
2024年11月12日10:37 | 来源：新华社
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2024年是《西部陆海新通道总体规划》印发五周年
五年来，国际铁路联运促进西部陆海新通道通得更快
海关总署11月12日发布数据
今年前10个月
海关监管中老班列6525列，同比增长36.5%
监管中越班列1700列，同比增长47%
班列整体运行效率提升60%以上
数据还显示
前10个月
全国经西部陆海新通道进出口1.15万亿元
同比增长8.8%，高出我国整体增速3.6个百分点
西部陆海新通道运行质效不断提升
同期
西部陆海新通道沿线省（区、市）出口农产品总值268.8亿元
同比增长12.3%
云南的鲜花、重庆的柠檬、四川的沃柑、甘肃的葡萄酒等
越来越多西部优势特色农产品“跑进”国际市场
记者：邹多为、李晓婷
设计：赵怡宁
新华社国内部、新华社重庆分社联合出品
(责编：卫嘉、白宇)
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