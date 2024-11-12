原标题：太平洋健康险“企安芯2.0”五大升级，跨界融合引领员工关爱新纪元

在中国经济转型升级的新常态下，企业如何在降本增效的同时，有效吸引并保留核心人才，构建更具竞争力的人力资源发展战略，成为现代企业面临的一大课题。11月11日，中国太保旗下太平洋健康险在上海举办了“芯之所向，跨界而来”——企安芯2.0系列发布会，宣布“企安芯”团体医疗健康保障综合解决方案(下称“企安芯”)全面升级，为企业员工的健康福祉提供了更多元、更实惠的选择。

太平洋健康险总经理尚教研表示，在医疗需求上涨以及医保支付改革深化的背景下，保险解决方案需与基本医保紧密衔接，将更多好医、好药、好的器械纳入保障范围，关注品质医疗，企业健康关爱更应关注员工的生理健康、心理健康、财务健康和社交健康，提升员工的幸福感和获得感，助推企业经济效益，实现企业与员工的双赢。

“企安芯2.0”深度融合太平洋健康险在保险、服务、科技领域的核心优势，实现了五大突破性升级：

定制中高端医疗险标准套餐，性价比之选引领新型员福趋势。“企安芯2.0”精心设计了慧选、智选、尊选三套专属计划，保额从100万至800万不等，保障范围最高可覆盖全球。不仅涵盖医保内外医疗费用，还纳入进口药、自费药等，精准分层满足不同层次员工需求，让健康保障更加多元、实用。

首创团体特疾二次给付责任，多重守护满足多元化保障需求。“企安芯2.0”升级团体特定疾病保险产品，创新引入团体特定疾病二次给付责任，为保险期间内初次确诊特定疾病后再次确诊其他特定疾病的客户提供双重保障。这一创新举措精准体现了保险在应对复杂疾病挑战中的“救急”功能，有效缓解客户因病致贫、因病返贫的风险。

可叠加团体特药特械加油包，享费用垫付让先进医疗更可及。随着先进治疗方式的逐步普及，民众对于创新药品和器械有了更多了解，在就医时也倾向选择更优的治疗方案。企安芯2.0创新性地将先进特药、特械纳入保险责任，并通过提供药费垫付、器械费用垫付的模式，减轻员工经济负担。此次团体特械责任的推出，也是太平洋健康险在企业员工关爱方面的又一大创新，通过与全球知名医疗器械公司美敦力战略合作，将聚焦心血管、脊柱、神经调控、神经介入等重点领域的30余款先进医疗器械纳入保障，让先进治疗方式更触手可及。

加大优选医疗机构深度合作，预约及理赔数据快速直连。太平洋健康险整合全球优质医疗资源，构建覆盖全球的医疗网络，从诊前、诊中到诊后，“企安芯2.0”提供了直付、绿通、护工、垫付、院后送药等一系列满足客户切实就医需求的服务。此外，太平洋健康险与嘉会医疗、曜影医疗、和睦家、瑞金特需互联网医疗等多家优质医疗机构深度合作，实现从就医预约到理赔直付的快速直连，让直付就医体验更便捷。

创新推出医赔通一站式服务，实现就医理赔全流程陪伴。依托中国太保在大健康领域的布局，太平洋健康险推出了面向企业的“医赔通”服务。客户添加服务企业微信后，即可享受7×24小时在线服务，真正实现“福利有人讲、健康有人问、疾病有人诊、就医有人指、理赔有人帮、康复有人记”。该服务可以为企业员工提供条款福利解读，让员工更清晰了解自己的保障内容；在遇到疾病困扰时，员工可随时在线问诊，对于日常疾病的用药需求，还可线上购药并配送到家，无需担心请假就医问题。此外，“医赔通”还可以提供医院推荐、就医预约、协助员工进行预授权和直付申请，并在就诊后可为员工提供理赔指导、复诊计划、康复指导、慢病管理等，让就医和理赔更快捷高效。

“企安芯2.0”的发布，标志着太平洋健康险在团体医疗健康保障领域的又一里程碑。未来，太平洋健康险将继续秉持“成为一家科技型医疗健康保险公司”的愿景，不断优化产品和服务，为客户提供更全面、高效、便捷的保障方案，持续创造健康价值，引领行业创新发展。

(责编：曹淼、李源)

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