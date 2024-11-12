人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国产支线客机ARJ21新增商业名称“C909”

2024年11月12日12:02 | 来源：新华网
小字号

新华社上海11月12日电（记者贾远琨）中国商飞公司12日宣布国产支线客机ARJ21新增商业名称“C909”。至此，中国商飞三款商用飞机产品名称分别为“商飞C909”、“商飞C919”和“商飞C929”，国产飞机呈“谱系化”发展。

C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。中国商飞公司持续推进该产品改进优化，不断提升C909飞机性能、机组操作体验和客舱舒适性。

如今，C909飞机可实现多种客舱布局，包括78座两舱、90座全经济舱、95或97座高密度经济舱等；具备良好的短窄跑道、高寒、高温、高原等机场起降性能和抗侧风能力，对我国边疆以及东南亚、非洲等海外区域的运营环境具有较强的适应性。

C909飞机适宜依托支线机场或次枢纽机场构建航线网络，为枢纽机场提供运力补充。此外，C909飞机还可使用最高50%掺混比的SAF燃料进行商业飞行，满足客户多样化的使用需求。

在第十五届中国国际航空航天博览会上，C909收获来自海航航空集团和多彩贵州航空的共计70架订单，其中海航航空集团40架确认订单，多彩贵州航空20架确认订单，10架意向订单。

航展期间，上海交通大学医学院附属瑞金医院与中国商飞签署《C909医疗机合作框架协议》。根据协议，双方将在C909医疗机设计优化、机载医疗设备研制、航空医疗救护推广及运营模式探索等领域开展合作，协同推进C909医疗机在航空医疗救护领域的实际应用，提升我国航空医疗救护能力。

此外，航展上，中国商飞与加拿大飞行模拟机制造商CAE签订了4台C919和4台C909全动飞行模拟机采购协议。这些飞行模拟机交付后，将用于开展相应的初始、转机型、复训等训练业务，以满足不断增长的飞行员培训需求。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：大湾区已成为我国重要的民用无人机产业高地
　　人民网北京11月12日电 （记者申佳平）11月11日，2024低空装备产业创新发展大会在广州举行。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌在大会致辞中表示，大湾区开放程度高、经济活力强、工业基础好、场景需求多，已成为我国重要的民用无人机产业高地，具备发展低空产业的坚实基础。…
数读中国｜高频数据增幅明显 四季度开局经济回升向好
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部