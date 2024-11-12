新华社上海11月12日电（记者贾远琨）中国商飞公司12日宣布国产支线客机ARJ21新增商业名称“C909”。至此，中国商飞三款商用飞机产品名称分别为“商飞C909”、“商飞C919”和“商飞C929”，国产飞机呈“谱系化”发展。

C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。中国商飞公司持续推进该产品改进优化，不断提升C909飞机性能、机组操作体验和客舱舒适性。

如今，C909飞机可实现多种客舱布局，包括78座两舱、90座全经济舱、95或97座高密度经济舱等；具备良好的短窄跑道、高寒、高温、高原等机场起降性能和抗侧风能力，对我国边疆以及东南亚、非洲等海外区域的运营环境具有较强的适应性。

C909飞机适宜依托支线机场或次枢纽机场构建航线网络，为枢纽机场提供运力补充。此外，C909飞机还可使用最高50%掺混比的SAF燃料进行商业飞行，满足客户多样化的使用需求。

在第十五届中国国际航空航天博览会上，C909收获来自海航航空集团和多彩贵州航空的共计70架订单，其中海航航空集团40架确认订单，多彩贵州航空20架确认订单，10架意向订单。

航展期间，上海交通大学医学院附属瑞金医院与中国商飞签署《C909医疗机合作框架协议》。根据协议，双方将在C909医疗机设计优化、机载医疗设备研制、航空医疗救护推广及运营模式探索等领域开展合作，协同推进C909医疗机在航空医疗救护领域的实际应用，提升我国航空医疗救护能力。

此外，航展上，中国商飞与加拿大飞行模拟机制造商CAE签订了4台C919和4台C909全动飞行模拟机采购协议。这些飞行模拟机交付后，将用于开展相应的初始、转机型、复训等训练业务，以满足不断增长的飞行员培训需求。

(责编：卫嘉、白宇)

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