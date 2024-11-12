新华社上海11月12日电（记者贾远琨）记者从中国商飞公司了解到，中国国际航空股份有限公司与中国商用飞机有限责任公司12日签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。

C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

今年8月28日，国航接收了首架C919飞机，并于9月10日成功商业首飞，已顺利执飞北京—上海、北京—杭州航线。截至目前，国航共引进2架C919、31架C909（国产支线客机ARJ21新增商业名称C909）。

截至2024年10月，国航C919客机累计飞行174架次，安全飞行389小时，运输旅客2.38万人次；C909客机累计执行航班4.6万架次，安全飞行8.1万小时，运输旅客304万人次。

(责编：卫嘉、白宇)

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