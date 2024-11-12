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《互联网与国家治理发展报告（2024）》发布

2024年11月12日13:20 | 来源：新华网
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原标题：《互联网与国家治理发展报告（2024）》新书发布

11月8日，互联网治理论坛暨《互联网与国家治理发展报告（2024）》新书发布会在中国人民大学举行。中国人民大学新闻学院副院长、中国人民大学国家治理与舆论生态研究院副院长李彪教授担任论坛主持。本届论坛以“人工智能时代的网络生态与平台治理”为主题，来自北京大学、清华大学、复旦大学等全国三十多所科研机构的40多位学者出席了论坛。

论坛公开发布了蓝皮书《互联网与国家治理发展报告（2024）》。该蓝皮书由中国人民大学新闻学院卢家银与复旦大学新闻学院张志安共同组织编写，来自中山大学、武汉大学、华中科技大学、天津大学、华东政法大学等境内外20多位中青年学者参与编写。

在开幕式上，中国人民大学新闻学院院长周勇表示，“在推进新闻舆论工作服务于国家治国理政大局的过程中，我们需要做的是以新型主流媒体为主导，构建良好的舆论生态，把舆论工作融入国家治理体系和治理能力现代化的战略布局，以网络空间治理来规范多元主体健康发展。”他指出，舆论与国家治理是中国人民大学新闻传播学科的四大主攻方向之一，学院以学科自身可持续发展为内在逻辑、以新时代国家社会发展需求为外在导向，正在努力推进以舆论学重大基本问题为创新突破的中国舆论学学术体系建设以及重大原创成果的产出。

该书主编、中国人民大学卢家银介绍，该书全面盘点了中国互联网治理的实践进程，分析了智能传播时代网络治理的现存问题、演化态势与深层机制，为深化网络管理体制改革、推进新闻宣传与网络舆论一体化管理提供了理论支撑，是两个团队致力于互联网治理研究十年、剖析互联网法治化发展的重要研究成果之一。

“《蓝皮书》坚持出版十年，见证了中国网络治理从行政化向法治化发展、从内容治理拓展至市场及数据治理、从平台生态治理迈向智能社会治理的进阶之路。”该皮书主编之一、复旦大学新闻学院教授张志安说，“从中山大学到复旦大学、中国人民大学，《蓝皮书》的十年也是跨校学术合作、服务国家和社会的十年。”

在会上，华中科技大学新闻与信息传播学院牛静评价称，“这份报告梳理了每年互联网治理的实践进程与特征，既有数据呈现，又有政策文件解读，既有特点问题归纳，又有案例分析。一年一年的下来，这份报告成为记录中国互联网发展历程的重要史料，对于后来的研究者有重要的参考价值。”

本届论坛由中国人民大学新闻学院和中国人民大学国家治理与舆论生态研究院主办。据介绍，蓝皮书《互联网与国家治理发展报告》自2015年开始出版，至今已连续出版十年，在互联网治理研究领域产生了广泛影响。

(责编：董童、李源)
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