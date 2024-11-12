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以旧换新需求持续释放 政策利好再显成效

人民网记者 王绍绍
2024年11月12日13:56 | 来源：人民网
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今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）工作不断推进，市场需求得到持续释放，有力推动了居民绿色消费，助力提升百姓生活品质。

今年“双十一”叠加消费品以旧换新政策补贴，激活了消费市场，拓展了消费空间。多名有家装需求的消费者表示，以旧换新政策加上“双十一”优惠活动，不仅让他们轻松处理了家里旧物，还享受到更多实惠。有的消费者原本只想更换一台电脑，却在了解政策优惠后，升级了家中多款家电，购物热情高涨。

国家发展改革委、财政部此前联合印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

有了“真金白银”的补贴，各地积极响应，结合自身实际情况，纷纷出台了一系列配套措施。这些措施不仅涵盖了资金补贴、税收优惠等多个方面，还通过发放消费券、优化服务流程等手段，进一步激发了消费者的购买热情，促进各地“两新”工作落实。

上海市投入5亿元发放服务消费券，促进服务消费增长，其中包括对部分耐用消费品的以旧换新补贴；湖南省积极推进超长期特别国债资金支持的“两重”项目，包括长赣、铜吉等重大项目前期工作取得突破性进展；湖北省发放了5000万元3C数码产品消费券，促进3C数码产品的消费增长……

以旧换新如火如荼，市场展现出积极成效。国家统计局数据显示，今年上半年，全国设备工器具购置投资同比增长17.3%，对全部投资增长的贡献率达到54.8%；制造业技术改造投资增长10.0%，高于制造业投资0.5个百分点；限额以上单位家电和音像器材类商品零售额同比增长了3.1%，比上年同期加快2.1个百分点。

在政策的实施过程中，各地积极探索创新，构建“去旧更容易、换新更愿意”的机制，为消费者提供了更加便捷、高效的以旧换新服务。以山东省为例，当地推出了汽车以旧换新补贴小程序，消费者只需打开小程序，点击“报废回收网点查询”，即可找到附近的机动车回收拆解公司。在完成报废手续后，消费者可以通过小程序申请补贴，整个流程既便捷又高效。

商务部相关负责人表示，随着“两新”政策的深入，新能源汽车正在逐步成为汽车消费市场的主力。以9月为例，新能源乘用车零售量达到了112万辆，同比增长51%，占乘用车销售量的比重超过53%。

与此同时，回收环节中的报废汽车拆解市场也展现出了巨大的潜力。有关专家介绍，一辆报废车平均可拆解出1.5吨左右的废钢，按照当前的市场价格计算，叠加玻璃、橡胶等原料的价值，每辆报废车的材料价格至少有5000元。

构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系势在必行。业内专家建议，加快“换新+回收”物流体系和新模式的发展，包括完善废旧产品设备的回收网络、支持企业建设逆向物流体系、推进退役风电设备、光伏设备、动力电池等的高效利用等。同时，还需要优化二手车交易登记管理、完善相关资源进口标准和政策，以构建国际化的回收循环利用体系。

“释放庞大的存量市场潜力，以旧换新的短板仍需弥补。”上述专家认为，要调动消费者以旧换新的积极性和主动性，通过落实各项优惠政策、提高回收产品的价格和便捷性、降低换购新品的价格等手段，促进新旧消费品的替代和循环。

“以旧换新政策整体上从消费端发力，推动了整个产业的提质升级。”业内专家介绍，在这一过程中，政策不仅注重了行业规范化、标准化的发展，还结合了促进绿色低碳、循环发展的新发展诉求。消费品以旧换新政策带来的制造业及循环经济市场方兴未艾，产业空间巨大，仍待挖掘潜力，推动行业高质量发展，助力我国“双碳”目标实现。

(责编：杨曦、吕骞)
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