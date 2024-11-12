邹翔 徐靖 王晓飞

“蚌埠怎么这么像一座海滨城市！”

身处安徽省蚌埠市龙子湖东岸，脚下是一片平整开阔的沙滩，眼前一湖碧水延伸至远处的地平线，耳旁拂过略带凉意的微风，除了风浪小一些，这样的景致，分明与海滨城市无异。

但如果真在海边，又几乎不可能看到如此丰富的色彩：一大片成熟的高粱，红得热烈而奔放；立冬节气已过，草坪泛着微黄；一团粉黛乱子草，过了盛放期依旧烂漫；还有五彩斑斓的各种不知名的小花儿……

图为龙子湖风光。王晓飞 摄

以前的龙子湖不“长”这样。曾经，因为周边雨污管网错接混接，入湖涧沟污染严重，加上无序养殖、乱搭乱建、偷倒垃圾等的影响，龙子湖及周边的生态环境不断恶化。“之前东南岸那边全是烂河汊，很少会有人往那边去。”附近的居民如此回忆。

改变，源自2023年11月开始的龙子湖国家级幸福河湖建设东南片湖滨带生态修复及滨岸清水畅流工程。开展岸线生态整治12.6公里，连通水系6.87公里，整治土地1131亩，新建、改建周边道路9.2公里，通过生态修复、底泥洗脱、亲水戏水乐水项目建设等工作，龙子湖焕发新生，水清岸绿、河畅景美、人水和谐的画卷加速铺展。

修沙滩，使用量巨大的沙子从何而来？面对这个问题，蚌埠市政协副主席、市水利局局长荀异然卖了个关子：“答案就在淮河里。”

龙子湖与淮河连通，如果说湖是镶嵌在蚌埠城中的一颗璀璨明珠，那么河就是这座城市的一条“金腰带”。但这条“金腰带”，一度却是蚌埠城市“脏乱差”的集中带，由于“城在水边城不美，河在城中不亲水”，被过去的民众视作“稻草绳”。

图为蚌埠市淮河两岸风光。王晓飞 摄

2022年初，蚌埠市正式启动“靓淮河”工程，一方面对淮河河道切滩、拓槽、疏浚、清淤，将淮河主河道由原来枯水季不足200米拓宽至500米，主河槽泄洪断面增大30%，河道蓄水能力新增480万方；同时，350万方切淮弃土也没有浪费，用于加固堤坝背水面，原有10米宽堤顶被加宽至35—65米不等，有效提升了城市防洪标准。

不仅如此，指着宽阔的水面，荀异然笑着说：“龙子湖边的沙滩和一部分道路铺的石砖，原材料也正来自于淮河河底的沙石和淤泥。”

蚌埠治理淮河，用好政府和市场两只手，将沉睡的水利资源变资产、资产变资本、资本变资金，破解了生态环境治理资金短缺、可持续发展能力不强等问题，探索出一条生态治理新路子。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。当地还在保护和修复淮河生态的基础上进行综合治理，在沿河地带栽上耐水性花草树木，同时依据洪水位的不同标准布置不同的设施，相继建成骑行道路、栈桥、亲水平台和15万平方米的体育场地，着力将淮河两岸打造成“城市客厅”“市民公园”。

图为龙子湖风光。王晓飞 摄

坚持系统观念，是新时代生态文明建设的认识论和方法论，也应是贯穿改革发展全过程各环节的立场观点方法。

据介绍，“靓淮河”工程入选2023年全国“推进生态环境重大工程实施”典型案例以及2023年度安徽省十大改革案例。

太阳西沉，离开龙子湖风景区时，落日余晖洒在湖边的一块大石头上，照亮了上面刻着的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针。

(责编：王震、陈键)

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