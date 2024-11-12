人民网记者 乔业琼

有的人频频“剁手”，满载而归；

有的人保持“理性”，货比三家、谨慎下单。

“双十一”，如同一场消费者的购物盛宴，年年如约而至。今年的“双十一”，比以往来得更早。

人民网财经记者在采访中了解到，在这场“购物盛宴”中，很多消费者成功淘到了心仪已久的高性价比商品，但一些促销折扣暗藏“猫腻”、物流延迟、货不对板等“老问题”也依然存在。

“在直播间购物踩过雷，我媳妇儿经常在直播间买东西，一二十块的退也不值当，基本都扔了。”部分消费者在接受采访中谈到。也有消费者告诉记者：“今年还没有‘踩雷’，大都在头部主播那儿购物，品控还是有些保证的。”

“建议在货源上要进行把控”“平台要加强监管”“要出具更加详细的产品报告”……更多消费者们向记者建议。

在北京工商大学法学院教授、商法研究中心主任吕来明看来，今年的“双十一”呈现出“1”个不变与“3”个变化。

“1”个不变，是“双十一”作为电商全行业参与的商业促销活动，对促进消费和经济增长的功能始终如一。

“3”个变化，一是热度下降、时间拉长，消费者可以从容下单，享受理性消费和比较过程，商家也有更多时间备货，提高售后服务质量；二是活动从追求业绩数量转向多元化、精细化服务，重在改善消费服务体验，如边远地区包邮、生鲜商品退货处理等；三是价格竞争依然存在，但低价竞争程度相对弱化，说明经营者已经意识到单纯低价并不是长远之计，要从提高商品和服务质量入手，才是持续发展的正道。

围绕直播带货中出现的一些问题，吕来明建议，首先，要明确披露带货主体和商品来源，加强对直播间运营者和主播的约束；其次，直播平台应加强对运营者和主播的身份核验和动态监测，通过黑名单制度净化市场秩序；还要明确虚假宣传、货不对版的责任主体，严格要求头部主播承担起社会责任。

走过16年的“双十一”，不仅是消费的狂欢，更是品质与服务升级的见证。要通过加强监管、提升质量，让每一次线上消费都能成为一次满意的购物体验，如此才能持续激发消费者的热情，共享电商节日盛宴。（实习生高艺桐对本文亦有贡献）

(责编：杨迪、吕骞)

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