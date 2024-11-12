人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年“双十一”：理性消费成趋势，品质服务是关键

人民网记者 乔业琼
2024年11月12日14:20 | 来源：人民网
小字号

有的人频频“剁手”，满载而归；

有的人保持“理性”，货比三家、谨慎下单。

“双十一”，如同一场消费者的购物盛宴，年年如约而至。今年的“双十一”，比以往来得更早。

人民网财经记者在采访中了解到，在这场“购物盛宴”中，很多消费者成功淘到了心仪已久的高性价比商品，但一些促销折扣暗藏“猫腻”、物流延迟、货不对板等“老问题”也依然存在。

“在直播间购物踩过雷，我媳妇儿经常在直播间买东西，一二十块的退也不值当，基本都扔了。”部分消费者在接受采访中谈到。也有消费者告诉记者：“今年还没有‘踩雷’，大都在头部主播那儿购物，品控还是有些保证的。”

“建议在货源上要进行把控”“平台要加强监管”“要出具更加详细的产品报告”……更多消费者们向记者建议。

在北京工商大学法学院教授、商法研究中心主任吕来明看来，今年的“双十一”呈现出“1”个不变与“3”个变化。

“1”个不变，是“双十一”作为电商全行业参与的商业促销活动，对促进消费和经济增长的功能始终如一。

“3”个变化，一是热度下降、时间拉长，消费者可以从容下单，享受理性消费和比较过程，商家也有更多时间备货，提高售后服务质量；二是活动从追求业绩数量转向多元化、精细化服务，重在改善消费服务体验，如边远地区包邮、生鲜商品退货处理等；三是价格竞争依然存在，但低价竞争程度相对弱化，说明经营者已经意识到单纯低价并不是长远之计，要从提高商品和服务质量入手，才是持续发展的正道。

围绕直播带货中出现的一些问题，吕来明建议，首先，要明确披露带货主体和商品来源，加强对直播间运营者和主播的约束；其次，直播平台应加强对运营者和主播的身份核验和动态监测，通过黑名单制度净化市场秩序；还要明确虚假宣传、货不对版的责任主体，严格要求头部主播承担起社会责任。

走过16年的“双十一”，不仅是消费的狂欢，更是品质与服务升级的见证。要通过加强监管、提升质量，让每一次线上消费都能成为一次满意的购物体验，如此才能持续激发消费者的热情，共享电商节日盛宴。（实习生高艺桐对本文亦有贡献）

(责编：杨迪、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024年“双十一”：理性消费成趋势，品质服务是关键
　　有的人频频“剁手”，满载而归； 有的人保持“理性”，货比三家、谨慎下单。 “双十一”，如同一场消费者的购物盛宴，年年如约而至。…
以旧换新需求持续释放 政策利好再显成效
　　今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）工作不断推进，市场需求得到持续释放，有力推动了居民绿色消费，助力提升百姓生活品质。 今年“双十一”叠加消费品以旧换新政策补贴，激活了消费市场，拓展了消费空间。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部