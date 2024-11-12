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从一件突发警情，看“城市大脑”的治理之力

罗阳奇 王锐
2024年11月12日14:22 | 来源：人民日报客户端
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11月9日下午4时32分，安徽池州数字城市运行管理中心。

正在为记者演练系统运行的池州市公安局指挥中心接线员，突然接到报警，一名6岁小女孩与家人走失。一场原定的模拟演练，瞬间转为实战。

接线员正在处理警情。（人民网记者王锐摄）

接线员正在处理警情。（人民网记者王锐摄）

接下来的情节便如同影视画面。两位接线员，一位与报警人确认各种信息，一位根据系统提示，通知附近的各个警种赶赴现场。随即，民警执法记录仪、道路监控以及增派无人机拍摄的实时画面，都在大屏上清晰展现，随时切换。指挥中心发出的指令此起彼伏，前后方配合无缝对接。

接线员正在查看实时监控。（李斌摄）

接线员正在查看实时监控。（李斌摄）

16点36分，民警找到小女孩并将其带回至派出所。从接警到处置完成，4分钟。一场可能的家庭悲剧，消弭于无形。

记者亲身见证的这一幕，以颇具戏剧性的方式，直观地展现了城市治理一张网、一块屏的威力。

“关键是我们能做到‘手眼通天’，天上、地上、手上全视角视频，为科学研判、及时处置提供了利器。”池州市公安局指挥中心主任胡璋龙说。

事实上，在这个城市运行管理中心，全池州市多部门数据和处置能力被汇聚在一起，共同构成了一个“城市大脑”。城管、防汛、林业、生态环境、文旅等12个部门相关业务都在此实现了快速反应、迅速处置、科学研判。

城市治理数字化是大势所趋，也是硬性要求。“但如果每个部门都单独建立一个系统，不仅会导致重复建设、资源浪费，也难以形成治理合力。”池州市数据资源管理局局长吴文舟说。

池州市的做法是破立并举。一方面整合资金建设统一的综合型城市运行管理中心，2022年10月，投资2800余万元的数字城市运行管理中心（一期）完成硬件建设。

一方面坚决打通数据壁垒，一家一家谈，找到利益结合点，满足各部门的业务需要，实现了城市管理的数据资源共享。目前，该中心已进驻池州市内12个业务部门，接入监测预警系统28个，汇聚全市934类逾10亿条政务数据，月均处理业务1万余件。

“以视频监控点位为例。管理中心现在已接入6万多个视频监控，当一个部门提出要建立新的视频监控点位时，就需要确认该点位附近有没有其他部门布设的监控。”吴文舟说。

提升应急响应能力、实现多部门联动工作机制——这是数字城市运行管理中心的另一个显著优势。

池州以“名山、秀水、富硒地、好空气”著称，境内旅游资源丰富，森林覆盖率达60.6%，拥有九华山、牯牛降、太平湖等1个5A级和17个4A级景区。

然而，如何面对节假日的高峰客流量，提升旅游服务水平成为摆在当地文旅部门面前的一道难题。

“去年十一假期期间，九华山风景区平均日客流量达3万人次，高峰日客流量超过4万人次，部分道路出现长时间拥堵，给旅客出行带来极大不便。”池州市文旅局旅游发展综合服务中心主任冯民飞说。

今年，通过入驻数字城市运行管理中心，池州市文旅局实现了对各景区实时游客量、负荷度、增速情况的实时掌握。“当景区负荷度达到50%，监控平台会自动报警，我们会立即通知景区采取相应措施。接入景区和公安部门的实时监控后，我们可以随时查看重点交通节点的拥堵情况。通过与公安部门联动，进行及时处置。”冯民飞说。

“未来，我们将进一步推动更多业务系统和前端感知设备接入数字城市运行管理中心，利用可视化、AI大模型等技术手段，强化城市生命体征监测预警能力和应急处置能力，探索城市治理的新模式。”吴文舟说。

(责编：王震、陈键)
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