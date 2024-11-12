人民网北京11月12日电 （记者乔雪峰）2024年11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航”）与中国商用飞机有限责任公司（以下简称“中国商飞”）签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

据了解，今年8月28日，国航接收了首架C919飞机，并于9月10日成功商业首飞，已顺利执飞北京—上海、北京—杭州航线。

数据显示，截至目前，国航共引进2架C919客机、31架C909客机。截至2024年10月，国航C919客机累计飞行174架次，安全飞行389小时，运输旅客2.38万人次；C909客机累计执行航班4.6万架次，安全飞行8.1万小时，运输旅客304万人次。

国航相关负责人表示，未来，国航将携手中国商飞等合作伙伴，夯实飞机运营保障体系，发挥自身航线网络优势，加强市场推广，挑选优质航线，为国产大飞机载旗翱翔蓝天贡献力量。

(责编：王仁宏、吕骞)

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