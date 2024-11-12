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前10个月增长8.8%，西部陆海新通道外贸持续发力

2024年11月12日15:49 | 来源：新华网
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　　新华社重庆11月12日电（记者李晓婷、邹多为）据海关统计，2024年前10个月，全国经西部陆海新通道进出口总值1.15万亿元，同比增长8.8%，高出我国外贸整体增速3.6个百分点，西部陆海新通道外贸持续发力。

　　今年是《西部陆海新通道总体规划》印发五周年。11月12日，“海关支持打造内陆开放综合枢纽 进一步推动西部陆海新通道建设”新闻发布会在重庆举行，这是记者从现场获悉的。

　　在去年出台的15条支持举措基础上，海关总署当天发布新一轮15条重点支持举措。海关总署综合业务司副司长陈宗旺介绍说，新的举措主要聚焦通关便利、支持开放、服务产业、降低成本四个方面，与去年相比，更加注重通道的联动发展，更加注重打造有利于新业态新模式发展的监管模式，更加注重惠及企业的措施复制推广。

　　近年来，得益于一系列政策红利，西部陆海新通道建设持续提质增效。数据显示，目前，西部陆海新通道已辐射125个国家和地区的542个港口。运输货物从汽车、通机等工业品到水果、肉类等农产品，品类达1160余种。通道沿线对外开放口岸达111个，综合保税区达48个，今年前10个月，沿线综合保税区实现进出口1.55万亿元，同比增长10.4%。

　　此外，西部陆海新通道跨境物流更加畅通。据海关统计，今年前10个月，海关监管中老班列6525列、监管中越班列1700列，同比分别增长36.5%、47%，跨境班列整体运行效率提升60%以上。同期，通道沿线省（区、市）出口农产品268.8亿元，同比增长12.3%，更多优势特色农产品“跑进”国际市场。

　　重庆市政府口岸物流办副主任向倩在会上表示，贯彻落实好新一轮15条重点支持举措有利于更好促进通道互联互通、降本增效，更好服务国际经贸合作、产业发展，打造更多的标志性改革成果、开放成果。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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