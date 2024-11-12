近日，国务院公布《关于修改<全国年节及纪念日放假办法>的决定》，并公布2025年部分节假日安排。“每年多放两天假”“抓紧买好机票准备出游”……消息刚一发布，便受广泛关注。

全社会最关心的，是这次调整的主要变化。可从三个维度来看。

一，放假天数增加。

修改前，我国全体公民放假的节日有7个，共放假11天。根据修改后的《全国年节及纪念日放假办法》（以下简称《办法》），节日维持7个，放假天数增至13天。增加的2天，1天是农历除夕，1天是5月2日。

先看除夕。春节是中华民族最重要的传统节日。特别除夕这天，是亲朋好友团聚的重要时刻。近些年，除夕主要靠调休或者灵活休假进行保障。经过此次调整，除夕重新纳入法定节假日的范畴强制放假，春节假期也从7天变成8天，这有利于通过制度安排保障群众更好团圆过年、更好享受传统节日。

再看五一。最近几年，在安排五一这个“中假”时，我国都是通过调休2天凑成5天长假，这种往前、往后各调1天的方式会涉及三个星期的正常作息。此次调整后，五一增加了1天法定节假日，加上2天周末，只需调休1天即可形成5天假期。虽说放假总天数没有变化，但调休减少也会降低对正常工作和生活节奏的影响。

二，放假规则更明确。

经过调整，我国法定节假日将形成“2长假+1中假+4小假”的三段式布局——“2长假”，即春节假期除夕至初七锁定8天，国庆1号至7号锁定7天；“1中假”，即五一放假调休5天；“4小假”即元旦、清明、端午、中秋，节日当天除逢周三放假一天外，其他都能保证3天小长假。国庆节放假如逢中秋节，则合并放假8天（比如2025年、2028年）。

近年来的实践中，有关方面已经形成了较为固定的调休原则。此次《办法》更是将调休原则进行明确和公布。这样一来，调休原则清清楚楚，放假安排明明白白。老百姓对着日历就能排出未来几年的放假安排，可以提前对节假日进行科学合理规划。具备条件的，还能通过带薪休假形成更长假期，更加自如地休息、旅行、娱乐。

三，调休办法更优化。

近年来，我国通过调休安排，使劳动者在特定的节假日期间能够享受到更长的连续休息时间，在保障居民探亲、旅游休闲等需求方面发挥了积极作用。不过，也有一些“拼凑”出的假期让群众感到不适应，认为其会打乱生活和工作节奏。为了进一步优化调休设计，《办法》明确：全体公民放假的节日，可合理安排统一放假调休；除个别特殊年节外，法定节假日假期前后连续工作一般不超过6天。

那么，如何评价这次调整？可从两方面理解。

一方面，这次调整积极回应了群众的期待。

《全国年节及纪念日放假办法》制定以来，先后于1999年、2007年、2013年进行修订。这些年，经济社会发展、产业结构升级、服务业比重上升、生产效率提高等因素，客观上为增加节假日提供了基础。同时，不少老百姓也期待在生活水平更高的同时，享受更多闲暇时光。

据有关方面介绍，近年来通过“两会”提案建议、网络媒体、专题调研等多种渠道，广泛收集整理了群众意见建议，为修改《办法》做好了准备。今后，随着《办法》实施，群众休息休闲需要将得到更好满足。同时，这次调整还能对扩大消费、推动服务业特别是旅游休闲业发展带来利好。

另一方面，这次调整适应了我国当前经济社会发展形势。

经济社会发展是一个动态循环系统，各个环节环环相扣。放假这件事，涉及历史文化传统、经济社会发展阶段、产业结构变化、全社会劳动效率、群众休息休闲需求等许多方面，直接关系每个人的休息和每个单位的运行。天数过少，会影响老百姓的生活质量、健康水平。天数过多，又会对企业生产、产业发展、经济运转带来影响。调整起来，也要统筹考虑、走稳“平衡木”。

这次调整，本着考虑不同群众、不同方面诉求的初衷，力求找到全社会“最大公约数”。期待《办法》发布后，相关部门和地方落实落细相关政策，确保群众享受到政策带来的好处。特别要积极推动带薪年休假制度进一步落实，让群众在法定节假日之外，通过年休假实现更加充分和灵活自主的假期安排。

经济社会在不断发展，休假安排也要与时俱进。总体来看，这次调整体现了稳中求进、循序渐进的原则，体现了“既尽力而为、又量力而行”的思路。相信在未来的日子里，随着我国经济社会进一步发展，节假日安排还将进一步优化，我们每个人工作与生活、劳动与休闲的时间分配将更加合理，幸福指数也会越来越高。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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