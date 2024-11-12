近三年来，通过设立专门消费协作场馆和商场专柜、举办对口地区特色农产品展销会、开展电商助农活动等多种方式，打通农产品销售“最后一公里”，累计线下销售额达10亿元；

累计干部挂职41人次，培训党政干部、教师、医生、创业人才、致富带头人、各类技能型人才等1.5万人次；

积极引导企业赴库区投资兴业，社会各领域、各层次交流交往更加密切，通过对口支援平台引入合作资金达574亿元……

日前，在湖北宜昌市召开的2024年全国对口支援三峡库区合作工作座谈会上，水利部副部长王宝恩介绍了近一个时期全国对口支援三峡库区工作的情况。

凝聚共识促发展，同心携手向未来。近年来，中央和国家有关部门、单位、企业，21个对口支援省区市、10个大城市，持续开展对口支援三峡库区工作，在基础设施建设、社会事业进步、公共服务保障、产业发展扶持、生态环境保护等方面成效显著，为三峡库区经济社会发展注入活力。

“对口支援省市不断优化升级产业合作，持续增强三峡库区的造血功能！”谈起和对口支援省市的产业合作，时任湖北宜昌市市长马泽江如数家珍，几十家名优企业先后落户；一批移民直接受益的茶叶基地、水果基地、养殖基地，为三峡库区名优产品走出库区、走向全国创造了良好条件。2023年宜昌市地区生产总值达5756亿元，综合实力跃居全国百强城市第49位，受援地夷陵区跻身全国百强城区。

宜昌市成为各支援省区市扶持库区特色优势产业发展的缩影。各支援省区市把助力发展产业作为促进高质量发展的关键之举，通过助力招引企业落户、提升产业质效、共建产业园区等方式，推动特色产业培育壮大，持续注入发展新动能。

——天津市32年如一日，支持重庆万州区甘宁、柱山等乡镇农业产业发展，援助建设同鑫现代农业园区和蔬菜基地，赋能万州古红桔、玫瑰香橙等特色果蔬产业发展，带动1.1万余名群众增收致富；

——江苏省自1992年对口支援以来，持续开展“百企进库区”行动，一批江苏知名企业落户库区；深化在招商引资、园区管理、基础设施等领域合作，帮助建设科创中心、孵化基地等平台载体，持续推进重庆万州经开区、云阳江苏产业园、秭归江苏工业园、渝东环保产业园等共建，助力打造区域经济增长极；

——广西壮族自治区积极邀请重庆长寿区参加每年一届的中国—东盟博览会，搭建长寿区与东盟国家交流合作平台；通过导入柑橘、沙田柚等优势特色农产品种植和旅游服务等方面的最新技术和管理经验，帮助长寿区培育壮大特色农业、旅游服务等产业；

——重庆忠县创新对口支援及农特产品销售新模式，分别与山东省、沈阳市携手开展“忠州佳品进山东、忠州佳品进沈阳”推介活动，500多家企业、商（协）会参与，三地企业共签订合作协议35个，“忠橙”柑橘、派森百橙汁、忠州豆腐乳等企业共收获购销订单76个，合同金额9.33亿元，线上、线下销售达1.23亿元……

“对口一家人，亲上又加亲。长江三峡的壮美画卷，因你们对口支援而绚丽多姿。忠义之州的美好未来，因你们对口支援而生机蓬勃。”重庆忠县副县长田长忠在座谈会上有感而发。

(责编：王仁宏、吕骞)

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