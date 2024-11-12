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“金融为民谱新篇 守护权益防风险”消保活动在福州举行

2024年11月12日17:06 | 来源：人民网
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人民网北京11月12日电 （记者杜燕飞）2024年福建省地方金融消费者权益保护宣传活动日前在福州举行。活动以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题，通过打造趣味金融消费者权益保护“安心集市”，以金融消保知识分享、案例展示和互动学习等多样的教育宣传形式，将贴近群众需求的金融知识送入大众中，推进消费者权益保护工作。

福建省委金融办相关负责人表示，保护金融消费者的合法权益是每一个金融从业人员、每一户金融市场主体应尽的责任和义务。全省各地方金融组织和行业协会必须始终站稳人民立场，切实履行主体责任，充分尊重和保障金融消费者合法权益，做好行业自律管理，依法合规开展经营活动，及时稳妥处理与消费者的争议纠纷，当好地方金融消费者合法权益的捍卫者和金融秩序的维护者，为福建加快建设金融强省营造良好的金融生态。

活动现场，“安心集市”消保特色小铺模拟超市布局，将金融知识融入各个展台。九家参与单位和企业，紧扣金融消保大命题，通过金融知识问答、金融知识资料派发等多种形式，向居民普及金融风险防范知识。同时，通过典型案例展示，提醒市民警惕金融诈骗，提高风险防范意识。

此外，“秋收硕果，护金大作战”套圈竞赛和“慧眼识骗局挑战赛”等趣味互动区，通过寓教于乐的方式，吸引了众多市民积极参与，让市民在参与游戏的同时，增强了对金融风险的识别和防范能力。

活动同期发布的《福建省地方金融消费者权益保护宣传行动倡议书》表示，要汇聚地方金融行业力量，广泛普及金融知识，切实提升社会公众金融素养及风险防范能力。

作为地方组织成员代表，奇富科技消保负责人王仕鹏表示，奇富科技通过“数智消保+”模式，将产品、科技、服务与宣传教育融为一体，利用数智科技的力量，为消费者权益保护注入新的活力。

(责编：王仁宏、吕骞)
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