人民网北京11月12日电 （记者乔雪峰）11月11日9时54分，一列满载10万件快件的X104次特快货物班列驶入黄村货场，列车停稳后，作业人员快速有序地卸车、分拣，随后将货物装入汽车，以最快速度送至客户手中。

记者从国家邮政局获悉，11月11日，全国邮政快递企业共处理快递包裹7.01亿件，创历年“双11”当日新高，是日常业务量的151%，同比增长9.7%。

自10月21日进入旺季以来，快递市场规模持续扩增，日均业务量超5.8亿件。数据显示，10月21日至11月11日，全国共处理快递包裹127.83亿件，日均处理量是日常业务量的125%。其中，10月22日快递业务量达7.29亿件，刷新单日业务量纪录。

国家邮政局相关负责人表示，快递市场规模的持续扩增反映了线上消费需求的持续释放，更为持续扩大国内需求、巩固和增强经济回升向好势头提供了有力支撑。

据了解，今年是邮政快递业第15次迎战快递业务旺季。受电商平台促销模式和节奏变化影响，今年的快递业务旺季时间久、战线长，业务量持续保持高位运行。邮政快递业不断加强与电商平台的信息对接，继续发挥“错峰发货、均衡推进”机制作用，科学合理推进邮件快件的处理进度，使行业运行更加平稳有序。快递企业加强人员、运力、场地、处理设备、信息系统能力储备，多种方式增加临时用工，有效提升了行业的承载能力和运行效率。

旺季期间，快递末端投递压力突出。快递企业通过增派一线人员、调整作业时间、投放无人设备、升级末端服务平台等方式，进一步完善快递末端多元化服务，提高末端服务保障能力。

近期，全国多地出现低温、局部雨雪天气，增加了快递小哥的派送压力。各地邮政管理部门及时发布消费提示，呼吁包容理解快递小哥，同时还督促寄递企业全面落实快递员群体合法权益保障工作，切实保障快递员合理劳动报酬，用务实举措缓解一线员工旺季工作压力，让快递小哥跑得更安心、工作更舒心、生活更暖心。

(责编：王仁宏、吕骞)

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