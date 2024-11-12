人民网北京11月12日电 （记者车柯蒙）作为第七届中国国际进口博览会配套活动，近日，第十七届“一带一路”生态农业与食品安全论坛在上海举办。与会嘉宾围绕食品产业发展议题，为“一带一路”农业和食品产业高质量发展建言献策。

国家市场监督管理总局反垄断总监许新建表示，中国政府高度重视食品安全，严格落实“四个最严”要求，坚持源头严防、过程严管、风险严控、违法严惩，强化全链条监管，推进食品和农产品安全领域治理体系和治理能力现代化。市场监管总局将继续扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动共建“一带一路”国家食品安全共享共治，强化科技创新驱动，构建多元化食物供给体系，扩大食品农产品国际贸易，推进食品产业高质量发展，更好满足人民群众高品质生活需要。

卢旺达共和国贸易与工业部部长普鲁登斯·瑟巴希兹表示，“一带一路”倡议和全球发展倡议为深化农业与食品交流奠定了坚实的基础，通过共建共治和共享食品安全标准，可以共同增强食品安全体系，应对健康和营养挑战，为所有人创造可持续的未来。

上海合作组织副秘书长索海尔·汗认为，农业生产和食品安全保障一直是全球各国普遍关注的基本民生问题之一。加强农业领域的国际合作，共同推动农业生产现代化转型，共同保障粮食安全，已经成为国际社会的共识和合作的优先方向。

联合国粮食及农业组织驻华代表维诺德·阿胡贾表示，联合国粮食及农业组织始终致力于推动生态农业的发展和提升食品安全。未来，粮农组织将继续与各方携手，聚焦技术创新，推动生态农业的发展，提升食品安全，充分发挥农业食品系统的潜力，推动更高效、包容、韧性更强、可持续的农业食品系统转型。

论坛现场，多位嘉宾在发言中表示，当前，食品产业深度转型升级，物联网、云计算、人工智能、区块链技术等数字科技推动食品和农产品产业高质量供给，全面提升食品行业管理水平和发展质量效益。

(责编：王仁宏、吕骞)

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