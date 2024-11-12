人民网北京11月12日电 （焦磊）11月8日，由中国科协宣传文化部主办的“文明的烛火——中国科学文化探源主题讲座”活动在北京国家科技传播中心报告厅举行。活动邀请中国科学院院士、中国科学院数学与系统科学研究院研究员周向宇，以“中国古代数学思想与成就”为题探讨中国古代数学的“源远流长”“言约旨远”。

在讲座中，周向宇讲述了中国古代数学的成就与古代数学家的智慧，体现出中国古代数学非同凡响的成就及其背后深厚的传统文化底蕴。

周向宇说：“中国是数学起源地之一，中国古代数学做出了源头性的贡献，包括数论、代数、几何、无穷与极限等等，从而对华夏文明产生了重大影响，包括物质文明和精神文明，中华文化从根基上是非常推崇数学的。中国古代数学给了我们后世自信的底气与骨气。”

据悉，今年以来，“文明的烛火——中国科学文化探源主题讲座”活动陆续展开，为高校学生、社会公众传播中国科技成就、阐述科学文化内涵，有效推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，培育现代科学文化，提升文化自信和历史自信。

(责编：王仁宏、吕骞)

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