人民网北京11月12日电 （记者孙博洋）记者从中国标准化研究院获悉，11月10日，“2024国际标准化青年之星大赛”决赛在北京举行。

据主办方介绍，本次大赛按照“业界出题、学界答题”的竞赛模式，由4家业内知名企业围绕不同主题设立了4个专业“赛道”，邀请高校学生编制项目建议书与标准草案。决赛中，从全国50余所高校的近200支队伍中脱颖而出的20支队伍进行了现场演讲、答辩和回答专家提问。

会上，国际标准化组织（ISO）原主席、国际标准化杰出贡献奖励基金会发起人张晓刚表示，ISO经过长期的实践发现，只有标准在全球范围内得到采用，才能真正使标准造福人类。大赛旨在锻炼青年学生，让学生在比赛中学习知识、增长才干，提升标准化思维和实践能力。

国际标准化杰出贡献奖励基金会秘书长徐姗姗表示，组织本次大赛是为了践行《国家标准化发展纲要》，为企业选拔国际标准化青年人才提供支持。越来越多的中国企业重视标准化工作，加入全球化的浪潮，主动参与和支持标准化工作、引领所在行业的发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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