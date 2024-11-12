人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“2024国际标准化青年之星大赛”决赛在北京举办

2024年11月12日16:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月12日电 （记者孙博洋）记者从中国标准化研究院获悉，11月10日，“2024国际标准化青年之星大赛”决赛在北京举行。

据主办方介绍，本次大赛按照“业界出题、学界答题”的竞赛模式，由4家业内知名企业围绕不同主题设立了4个专业“赛道”，邀请高校学生编制项目建议书与标准草案。决赛中，从全国50余所高校的近200支队伍中脱颖而出的20支队伍进行了现场演讲、答辩和回答专家提问。

会上，国际标准化组织（ISO）原主席、国际标准化杰出贡献奖励基金会发起人张晓刚表示，ISO经过长期的实践发现，只有标准在全球范围内得到采用，才能真正使标准造福人类。大赛旨在锻炼青年学生，让学生在比赛中学习知识、增长才干，提升标准化思维和实践能力。

国际标准化杰出贡献奖励基金会秘书长徐姗姗表示，组织本次大赛是为了践行《国家标准化发展纲要》，为企业选拔国际标准化青年人才提供支持。越来越多的中国企业重视标准化工作，加入全球化的浪潮，主动参与和支持标准化工作、引领所在行业的发展。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024年“双十一”：理性消费成趋势，品质服务是关键
　　有的人频频“剁手”，满载而归； 有的人保持“理性”，货比三家、谨慎下单。 “双十一”，如同一场消费者的购物盛宴，年年如约而至。…
以旧换新需求持续释放 政策利好再显成效
　　今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）工作不断推进，市场需求得到持续释放，有力推动了居民绿色消费，助力提升百姓生活品质。 今年“双十一”叠加消费品以旧换新政策补贴，激活了消费市场，拓展了消费空间。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部