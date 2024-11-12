人民网北京11月12日电 （焦磊）11月9日至10日，以“AI for Engineering·工业软件赋能新型工业化”为主题的2024国家工业软件大会在上海召开。多位院士、工业软件领域专家学者和行业代表齐聚一堂，共同探讨中国工业智能领域的战略布局、技术创新应用和产业融合发展等前沿热点，共谋工业软件发展新篇章。

2024国家工业软件大会现场。主办方供图

中国自动化学会理事长郑南宁在致辞中表示，随着人工智能技术的飞速发展，工业软件的技术深度和应用广度都在不断拓展，为实现生产效率提升、资源优化配置、绿色可持续发展提供了强有力支撑。

“工业软件的进步是科技与工程智慧的结晶，我们应携手并肩，共同推进工业软件的发展，不断强化我国在全球工业领域的技术竞争力。”郑南宁说。

上海市人民政府副市长陈宇剑致辞表示，上海依托自身在科技创新、产业基础、市场资源等方面的独特优势，积极推动工业软件与制造业的深度融合，努力在关键技术攻关、应用场景拓展、产业生态构建等方面实现新突破、展现新作为，为推动我国工业软件产业迈向更高水平、实现制造业强国目标贡献智慧和力量。

工业软件在我国新型工业化进程中发挥着不可或缺的作用，在人工智能等新技术加持下，正向全方位、全过程、全链条的高阶智能化转型，支撑制造业高端化、智能化、绿色化发展。

工信部高新技术司副司长陈彦丞表示，要推动科技创新与产业创新深度融合，提升产业科技创新能力，形成以产业为导向、以技术创新为引领、以企业为主体的工业软件协同创新格局，全面提升我国工业软件自主创新能力。

大会期间，多位院士发表主旨演讲，深入剖析工业软件发展趋势，为推动智能制造技术创新与产业升级带来新的启示。

中国工程院院士桂卫华在以《人工智能大模型与工业软件》为题的主旨报告中表示，人工智能的快速发展为新型工业化提供了强劲动力，特别是人工智能大模型以其强大的学习和推理能力在众多领域展现出卓越的性能和潜力。与此同时，工业软件作为工业知识的数字化产物，对于推动工业高端化、智能化、绿色化发展具有不可替代的作用。

中国工程院院士王耀南在以《重大装备制造数字孪生软件技术及应用》为题的主旨报告中表示，发展重大装备智能制造面临数字化设计研发软件基础薄弱、网络化协同制造能力不足等挑战，亟需推进离散工业重大装备制造的数字化、网络化和智能化转型升级，引入数字孪生前沿技术。

据悉，大会聚焦中国工业智能领域发展，设置研发设计类、生产制造类、经营管理类、AI赋能类、数字孪生与控制装备类、土木工程类、EDA软件应用类等15场专题论坛。同期举行“流程工业软件发布”仪式、“工业智能操作系统”白皮书发布仪式、工业操作系统联盟聘任仪式和AI赋能千行百业暨企业产业大脑需求发布仪式。此外，大会特设工业软件成果展，集中展示中国在工业软件领域的最新模型、先进算法和软件成果。

本届大会由中国自动化学会主办，中国系统工程学会等8家全国学会联合协办。

(责编：王仁宏、吕骞)

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