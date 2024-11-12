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发挥地质条件优势 地方政府不断优化营商环境

2024年11月12日19:22 | 来源：人民网
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人民网北京11月12日电 （记者许维娜）矿产资源是国家经济发展的重要支撑。近年来，全国多地深入贯彻国家资源开发与利用的政策方针，认识到矿产资源在区域经济发展中的重要作用，积极探索适合本地的矿产资源开发模式，持续推动经济高质量发展。

以内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗为例，当地位于燕山造山带东段的成矿带上，因其特殊的地质条件而富含优势矿藏资源。据统计，这里已发现贵金属、有色金属、非金属等矿产23种，矿产地200余处。其中金矿资源远景储量达150吨以上。此外，还储有花岗岩、萤石、石灰石等多种矿种。

如今，当地资源优势正加速转变为产业发展优势。截至目前，全旗规模以上企业达22家，合计产值达338亿元。“喀喇沁旗不断加快的探矿增储力度与不断优化的营商环境，不仅为企业的发展奠定了坚实条件，也进一步提振了我们的投资信心。”当地一位矿产企业负责人表示。

据了解，喀喇沁旗政府制定出台了《喀喇沁旗矿业经济招商引资优惠政策》，在资金奖励、用地保障、设施配套、手续办理等方面为企业提供支持。同时，喀旗还坚持生态优先、绿色发展的理念，通过实施绿色勘查等措施，确保矿业发展与生态环境保护相协调。

专家还建议，地方政府要积极推动技术创新，鼓励企业采用先进的开采、选矿和冶炼技术，提高矿产资源的综合利用率，降低生产成本，提升产品附加值。同时，要强化基础设施建设，改善矿区及周边的交通、能源供应等条件，保障矿产资源开发的顺利进行。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)
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